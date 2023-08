Iwona Węgrowska podjęła życiową decyzję. KOŃCZY Z FACETAMI! Poprosiła ją o to córka. Smutne słowa

Iwona Węgrowska w maju ogłosiła, że po 9 latach jej związek z Maciejem Marcjanikiem stał się przeszłością. Gwiazda nie ujawniła powodów rozstania, choć wiadomo, że ich związek był burzliwy i wcześniej rozstawali się, ale szybko namiętnie godzili. Tym razem o powrocie nie ma mowy. Minęło już kilka miesięcy, a Iwona i Maciej wypracowali dobre relacje, które nie wykraczają poza sferę przyjacielską.

- Kocha nas bardzo, mamy wszyscy świetny kontakt. Maciek się od nas nie odwrócił, wręcz przeciwnie, pomaga Lili i jest dla niej, kiedy to tylko jest możliwe - mówi nam Iwona Węgrowska.

Iwona Węgrowska nie szuka nowej miłości

Tak piękna wokalistka, skoro jest już singielką, może przebierać w mężczyznach. Tych, którzy starają się zdobyć jej serce bowiem nie brakuje. Ale Iwona Węgrowska mówi stanowcze "nie".

- Po rozstaniu, a trochę czasu już minęło - bo to już dobre kilka miesięcy - długo nad tym myślałam, co zrobić, jak teraz będzie i jak żyć. Mimo czasami trudnych chwil, przeżyliśmy pięknych 9 lat i... nie wyobrażam sobie układać życia z kimś innym. O to najbardziej poprosiła mnie córka, że to dla niej byłby ogromny stres. "Mama, nie rób mi tego" - powiedziała. I chyba dla mnie też to nie byłoby już wygodne. Ona jest dla mnie najważniejsza - wyznaje nam Iwona Węgrowska.

- A uwierz mi kandydatów nie brakuje. Dużo ludzi do mnie pisze. Jest to miłe i dziękuję za takie zainteresowanie, lecz na razie moje serce jest zamknięte na jakikolwiek romans. Chociaż... kawę zawsze mogę wypić - puszcza oko Iwona.