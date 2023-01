Iwona Węgrowska baluje do piątej rano. Erotyczne tańce i szampan! ALE ZDJĘCIA!

Tak wyglądała Roksana Węgiel na swoich 18. urodzinach. Jej suknia to prawdziwe cudo!

Aktorka wrzuciła do sieci zdjęcie

Iwona Węgrowska umie zaszaleć. W miniony weekend gwiazda i jej partner Maciej Marcjanik bawili w centrum Warszawy. Wyszli do modnego klubu przy imprezowej ulicy Mazowieckiej. I choć w lokalu było mnóstwo ich znajomych, Iwona była skupiona tylko na swoim przystojnym towarzyszu. Wręcz nie mogli się od siebie odkleić. Piosenkarka tuliła i całowała ukochanego, siadała mu na kolana i prężyła się, by zrobić na nim wrażenie, co zdecydowane jej się udało, bo po chwili już namiętnie się całowali. Węgrowska tańczyła też dla Maćka, jakby występowała w seksownym teledysku.

Impreza trwała aż do piątej nad ranem, a po niej gwiazda i jej ukochany ruszyli pieszo do hotelu, w którym się zatrzymali. Na drogę zabrali butelkę szampana.

Artystka pamiętała, by zrobić sobie pamiątkowe selfie z partnerem.

„Wyjątkowy wieczór z moją miłością. Kocham Cię!” – napisała, publikując fotkę na swoim Instagramie.

Iwona Węgrowska i Maciej Marcjanik są parą już od prawie ośmiu lat, owocem ich miłości jest córka Lilia (7 l.). Para wielokrotnie rozchodziła się i wracała do siebie. Ale jak widać na zdjęciach z weekendu, na brak namiętności w związku na pewno nie mogą narzekać.

