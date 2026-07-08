Richardson odsłoniła kulisy życia z Zamachowskim. Co na to aktor? Jego reakcja mówi wiele

Monika Richardson przez lata była jedną z najbardziej popularnych dziennikarek w Polsce. Jej życie prywatne często znajdowało się w centrum zainteresowania mediów, zwłaszcza po tym, jak związała się ze Zbigniewem Zamachowskim. Po rozstaniu oboje rozpoczęli nowe etapy życia. Tym razem Richardson postanowiła wrócić do tamtych czasów w podcaście "Bliżej" serwisu MamaDu. Dziennikarka opowiedziała o wyzwaniach, jakie wiązały się z budowaniem rodziny patchworkowej oraz o relacjach między aktorem a jej dziećmi z poprzedniego związku. W ich domu bywało różnie. Jej syn Tomasz miał szybciej znaleźć z nim wspólny język, jednak znacznie więcej napięć miało pojawiać się w relacji Zamachowskiego z córką Zofią.

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Największe poruszenie wywołała jednak wypowiedź Moniki Richardson dotycząca tego, jak ocenia Zbigniewa Zamachowskiego w roli ojca. Dziennikarka zaznaczyła, że nie kwestionuje jego talentu i pozycji zawodowej, ale jej zdaniem życie rodzinne wyglądało zupełnie inaczej.

Zbyszek Zamachowski jest wielkim aktorem, jest artystą i moim zdaniem na ojca się nie nadaje wcale. Trochę to przykro brzmi, bo ma czwórkę, ale no nie. Ja nigdy nie chciałam ze Zbyszkiem mieć dzieci - powiedziała Monika Richardson w podcaście.

W związku z mocnymi słowami Moniki Richardson "Super Express" skontaktował się ze Zbigniewem Zamachowskim i poprosił go o komentarz do wypowiedzi byłej żony. Aktor nie zdecydował się na dłuższą odpowiedź. Jego reakcja była wyjątkowo krótka i wymowna. Zamachowski odpisał tylko jednym słowem:

"Dobranoc" - dodał do tego ziewającą emotikonę.

Jak odczytywać taką odpowiedź? Czy aktor chciał w ten sposób zasugerować, że nie zamierza angażować się w kolejną medialną dyskusję? A może był po prostu zmęczony kolejnymi pytaniami dotyczącymi jego byłego związku? Niektórzy mogą odebrać tę reakcję jako dystans wobec całej sytuacji, inni jako jasny sygnał: "nie chcę komentować". Jedno jest jasne - krótka wiadomość Zbigniewa Zamachowskiego może tylko dolać oliwy do ognia i sprawić, że odpowie na nią Monika Richardson. Czy dziennikarka się na to zdecyduje? Będziemy śledzić sprawę i jak zwykle informować na bieżąco.

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