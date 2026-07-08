Pilot wyskoczył przez drzwi podczas lotu! 22-latka została sama w samolocie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-08 11:56

To miał być kolejny rutynowy lot szkoleniowy nad Argentyną. Nagle 42-letni instruktor pilotażu... wyskoczył z lecącego samolotu, zostawiając za sterami 22-letnią kursantkę. Młoda kobieta zachowała zimną krew i samodzielnie wylądowała. Śledczy badają, dlaczego doszło do tego dramatycznego zdarzenia.

Pilot Leandro Andrés Bertazzo w kabinie. Obok na miniaturze lekki samolot szkoleniowy. O tragedii przeczytasz na SE.
Autor: MACHI/ X (Twitter)

Pilot instruktor wyskoczył z samolotu. 22-letnia kursantka sama bezpiecznie wylądowała

Śmierć 42-letniego pilota Leandra Andrésa Bertazzo wstrząsnęła Argentyną. Jak informuje dziennik „La Nación”, do tragedii doszło podczas lotu szkoleniowego w pobliżu miasta Toledo, na południe od Córdoby. Doświadczony instruktor prowadził szkolenie z 22-letnią kursantką Rosario. Lecieli lekkim samolotem Cessna C-150 należącym do szkoły Flying Parrot Flight School. Według relacji młodej kobiety, w pewnym momencie pilot powiedział do niej: „Wiesz, co masz zrobić” i „Leć dalej”. Następnie zdjął słuchawki, odłożył telefon, odpiął pas bezpieczeństwa i otworzył drzwi kabiny. Rosario zeznała, że chwilę później instruktor wyskoczył z samolotu. Według mediów stało się to na wysokości około 250 metrów. Choć otwarcie drzwi podczas lotu jest utrudnione przez napór powietrza, w tego typu maszynie jest technicznie możliwe.

Według dyrektora szkoły nic nie wskazywało na zbliżającą się tragedię

22-latka natychmiast skontaktowała się przez radio z kontrolą lotów i przejęła kontrolę nad samolotem. Mimo ogromnego stresu bezpiecznie sprowadziła maszynę na lotnisko. Samolot nie został uszkodzony. Dyrektor szkoły lotniczej Eduardo Álvarez powiedział, że kursantka była w szoku, ale zachowała spokój i postępowała zgodnie z procedurami. Początkowo myślała, że instruktor miał na sobie spadochron i bezpiecznie wyląduje. Wkrótce okazało się jednak, że tak nie było. Ciało 42-latka odnaleziono na polu około 15 minut po zdarzeniu. Według dyrektora szkoły nic nie wskazywało na zbliżającą się tragedię. Tego samego dnia Bertazzo odbył jeszcze jeden lot szkoleniowy z innym kursantem i wszystko przebiegło bez problemów.

Współpracownicy wspominają go jako pogodnego, spokojnego i bardzo doświadczonego pilota. Pracował w szkole od czterech lat, wcześniej przez około dziesięć lat zdobywał tam doświadczenie. Latał również zawodowo w Chile i starał się o pracę w jednej z dużych linii lotniczych. Eduardo Álvarez przyznał, że w dniu tragedii pilot zachowywał się zupełnie normalnie. – Przywitaliśmy się jak zawsze. Rozmawiał ze studentem, który przywiózł go do pracy. Wszystko wyglądało całkowicie normalnie – powiedział w rozmowie z „La Nación”. Szkoła lotnicza poinformowała, że instruktor regularnie przechodził obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne wykonywane co sześć miesięcy. Współpracownicy nie zauważyli wcześniej żadnych sygnałów, które mogłyby wskazywać na problemy. Okoliczności tragedii wyjaśnia federalna prokuratura w Córdobie.

Sonda
Leciałeś kiedyś samolotem?
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów
Pytanie 1 z 20
Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA?
Zabójstwo w Raszynie. Emerytowany pilot zabił Anię na oczach dzieci?!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARGENTYNA
PILOT