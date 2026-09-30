"Sylwester z Dwójką" wraca! TVP ogłosiło, gdzie odbędzie się wielka impreza

Redakcja se.pl
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2026-09-30 11:58

Koniec spekulacji! Telewizja Polska podjęła decyzję w sprawie jednej z największych imprez w roku i stawia na sprawdzone rozwiązanie. "Sylwester z Dwójką" ponownie odbędzie się w Katowicach, a wszystko za sprawą ubiegłorocznego sukcesu. Impreza zapewniła stacji pozycję lidera, przyciągając przed ekrany niemal 2,9 mln widzów. Na razie największą tajemnicą pozostaje jednak to, kogo tym razem zobaczymy na scenie.

Logo Sylwestra z Dwójką 2026 na tle gwieździstego nieba z logotypem TVP. O imprezie w Katowicach przeczytasz na SE.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

"Sylwester z Dwójką" ponownie w Katowicach!

Telewizja Polska podjęła decyzję w sprawie jednej z największych imprez w roku. Wiadomo już, gdzie odbędzie się "Sylwester z Dwójką". Podobnie jak ostatnio, publiczny nadawca zaprosi widzów i publiczność do Katowic. To właśnie tam, na Placu Sławika i Antalla tuż pod słynnym Spodkiem, po raz kolejny stanie wielka, plenerowa scena.

Decyzja o powrocie na Śląsk nie jest przypadkowa. TVP postanowiło powtórzyć sprawdzony scenariusz po ogromnym sukcesie ubiegłorocznej imprezy, która zapewniła stacji pozycję lidera w sylwestrową noc.

Imponujące wyniki oglądalności

Ubiegłoroczny "Sylwester z Dwójką" okazał się najchętniej oglądanym wydarzeniem tego typu w polskiej telewizji. Transmisję na antenach TVP2 i TVP Polonia śledziło prawie 2,9 mln widzów, co dało Telewizji Polskiej pierwsze miejsce wśród wszystkich stacji organizujących sylwestrowe koncerty.

To jednak nie wszystko. Podczas gdy miliony bawiły się przed telewizorami, pod katowickim Spodkiem zgromadziły się prawdziwe tłumy. Na miejscu Nowy Rok witały dziesiątki tysięcy osób.

TVP i sprawdzony przepis na sukces

Za sukcesem zeszłorocznego wydarzenia stała nie tylko lokalizacja, ale i wyjątkowa oprawa muzyczna. Jak podkreśla nadawca, to właśnie na scenie TVP udało się zgromadzić największą liczbę gwiazd spośród wszystkich sylwestrowych koncertów. Widzom zaoferowano przekrojowy repertuar i występy najpopularniejszych polskich artystów.

Wszystko wskazuje na to, że Telewizja Polska i w tym roku zamierza przygotować widowisko na najwyższym poziomie. Publiczność zgromadzona w Katowicach oraz widzowie w domach mają wspólnie powitać Nowy Rok w rytmie największych przebojów, przy muzyce na żywo i w towarzystwie znanych twarzy.

Kogo zobaczymy na scenie?

Na razie największą tajemnicą pozostaje lista artystów, którzy pojawią się na tegorocznym koncercie. Telewizja Polska trzyma jeszcze widzów w niepewności, ale wszystko ma się wyjaśnić już wkrótce.

Nazwiska gwiazd, które wystąpią podczas "Sylwestra z Dwójką", oraz pozostałe szczegóły wydarzenia mają zostać ogłoszone w najbliższym czasie.

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