Fani Eurowizji zaskoczeni. Sąsiad Polski nagle może się wycofać!

Lista uczestników Eurowizji 2027 pozostaje niekompletna, a sympatycy imprezy zastanawiają się, czy pomimo bojkotu wywołanego dalszym udziałem Izraela uda się zebrać około 40 państw. Zanim napłynęły oficjalne komunikaty z Hiszpanii czy Słowenii, zaskakujące wieści dotarły z Czech. Nasi południowi sąsiedzi najpewniej nie pojawią się na scenie w Burgas.

Czechy rezygnują przez problemy finansowe?

Z informacji opublikowanych przez czeski portal Aktuálně.cz wynika, że publiczny nadawca Česká Televize planuje wycofać się z Eurowizji 2027. Powodem mają być cięcia budżetowe zaplanowane na przyszły rok. Władze stacji muszą zaoszczędzić około 350 milionów koron (ponad 60 mln złotych), co pociągnie za sobą zwolnienia wśród pracowników.

Chociaż ramówka na kolejny rok nie została jeszcze oficjalnie przedstawiona, doniesienia portalu powołują się na kilka niezależnych źródeł, które miały potwierdzić decyzję o rezygnacji z Eurowizji 2027. Oszczędności dotkną również inne programy. Z anteny ma zniknąć magazyn kryminalny „Na stopě”, a także część audycji dla dzieci i lokalnych serwisów informacyjnych. Warto jednak zaznaczyć, że są to wciąż informacje nieoficjalne, a czeska telewizja nie odniosła się jeszcze oficjalnie do pytań dziennikarzy.

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Czesi na Eurowizji – garść sukcesów i niewielka oglądalność

Pierwsze starty Czechów na Eurowizji, obejmujące lata 2007-2009, nie należały do udanych. Reprezentanci kraju odpadali z konkursu, zajmując bardzo niskie miejsca w półfinałach. Sytuacja uległa poprawie po powrocie do konkursu w 2015 roku. Największym osiągnięciem Czechów w historii Eurowizji jest szósta pozycja, wywalczona przez Mikolasa Josefa w 2018 roku. Kraj ten ma na koncie również dziesiąte i jedenaste miejsce.

Doniesienia o potencjalnej rezygnacji Czech z udziału w Eurowizji z przyczyn finansowych pojawiały się już w ubiegłych latach. Po braku awansu do finału w 2024 i 2025 roku, Czesi w końcu zdołali poprawić swoje notowania. Daniel Žižka z piosenką "Crossroads" zajął w Wiedniu szesnaste miejsce. Pomimo kilku sukcesów, Eurowizja w Czechach nigdy nie cieszyła się dużą popularnością – oglądalność rzadko przekraczała 300 tysięcy widzów.

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Eurowizja 2027 w Burgas – o konkursie

Gospodarzem 71. Konkursu Piosenki Eurowizji, zaplanowanego na 11, 13 i 15 maja 2027 roku, będzie Burgas. Bułgaria wywalczyła prawo do organizacji widowiska dzięki zwycięstwu piosenkarki Dary, która triumfowała w jubileuszowym finale z utworem „Bangaranga”. Na ten moment chęć udziału zgłosiło 31 państw. Wśród nich znalazła się debiutująca Kanada, powracająca po przerwie Macedonia Północna, a także Holandia, decydująca się na powrót po ubiegłorocznym bojkocie.

Obecność Izraela w stawce spowodowała, że z rywalizacji ponownie zrezygnowała Irlandia. Decyzje Hiszpanii, Islandii i Słowenii wciąż nie są pewne. Jednocześnie, organizatorzy przedłużyli do grudnia termin zgłoszenia dla nowej telewizji z Węgier. W Polsce natomiast, Telewizja Polska rozpoczęła już prace nad zorganizowaniem publicznych preselekcji.

Sonda Eurowizja 2027 - kto powinien reprezentować Polskę? Basia Giewont Jasiek Piwowarczyk Kaeyra Kuba Szmajkowski Marcin Maciejczak Roxie Węgiel Sara James Sylwia Grzeszczak Oskar Cyms