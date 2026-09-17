Irlandia wciąż bojkotuje Eurowizję. Nie weźmie udziału, dopóki będzie Izrael

Irlandia omija Konkurs Piosenki Eurowizji 2027

Organizatorzy nadchodzącej edycji Eurowizji zapowiedzieli wprawdzie wdrożenie pakietu zmian, ale państwa protestujące uznały te kroki za niewystarczające. Główny powód absencji wciąż pozostaje całkowicie zignorowany. Izrael wystąpi podczas konkursu w Bułgarii wbrew głośnym protestom płynącym od widzów, dziennikarzy i wielu organizacji z różnych stron świata. Telewizja RTÉ zareagowała na te doniesienia w sposób jednoznaczny. Irlandzki nadawca opublikował 17 września oficjalny komunikat o przedłużeniu bojkotu imprezy.

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Eurowizja 2027 nad Morzem Czarnym. Impreza odbędzie się w Burgas

Telewizja RTÉ tłumaczy swoją decyzję

Władze irlandzkiej stacji publicznej bardzo wyraźnie objaśniły powody braku swojej reprezentacji podczas nadchodzącej edycji festiwalu.

RTÉ potwierdza dziś, że jego stanowisko w sprawie udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji pozostaje niezmienione. RTÉ nie weźmie udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji 2027 ani nie będzie transmitować tego wydarzenia. RTÉ uważa, że udział Irlandii nie może być uzasadniony w obliczu przerażającej i wciąż trwającej utraty życia w Gazie oraz panującego tam kryzysu humanitarnego, który nadal naraża życie tak wielu cywilów. RTÉ pozostaje również głęboko zaniepokojone nieustającym odmawianiem niezależnym dziennikarzom z zagranicy dostępu do tego terytorium - czytamy na stornie internetowej RTÉ.

Kiedy i gdzie odbędzie się Eurowizja 2027?

Siedemdziesiąta pierwsza odsłona wydarzenia zaplanowana została na 11, 13 i 15 maja 2027 roku. Na miejsce zmagań wyznaczono czarnomorski kurort Burgas. Bułgaria zyskała prawo do przygotowania koncertów za sprawą triumfu piosenkarki Dary z utworem „Bangaranga” w trakcie jubileuszowej edycji imprezy. Chęć pojawienia się na scenie potwierdziło dotychczas 26 państw, wliczając w to Polskę. Swój absolutny debiut zaliczy z kolei Kanada.