Jeden występ miał być końcem jej kariery. Wtedy zadebiutowała jako prawdziwa skandalistka

Gala MTV VMA. Madonna zgarnia nominacje

Muzyczne nagrody w Stanach Zjednoczonych zawsze przyciągają uwagę fanów z każdego zakątka globu. To doskonała okazja, by na własne oczy ujrzeć największe gwiazdy, a zaprezentowane tam występy często zapisują się w annałach popkultury. Bez wątpienia kluczową imprezą tego typu jest coroczna gala Video Music Awards, organizowana przez MTV, nagradzająca najlepsze teledyski muzyczne. Obecna edycja została zdominowana przez Madonnę. Legendarna piosenkarka otrzymała uznanie za swój najnowszy projekt "Confessions II" oraz towarzyszący mu film. Królowa popu może pochwalić się nominacjami w imponującej liczbie jedenastu kategorii!

Madonna i "Like a Virgin" - początki legendy

Pozycja Madonny jako globalnej ikony popkultury ugruntowała się w dużej mierze za sprawą jej występu podczas pierwszej w historii edycji MTV Video Music Awards. W 1984 roku piosenkarka szykowała się do premiery swojego drugiego albumu, z którego tytułowy singiel brzmiał "Like a Virgin". To właśnie tę piosenkę zaprezentowała podczas uroczystości, która w założeniu miała stać się muzycznym odpowiednikiem Oscarów.

Skandal w sukni ślubnej. Koniec, który okazał się początkiem

Z archiwalnych materiałów wynika, że debiutancka gala MTV VMA miała być imprezą niezwykle dystyngowaną. Dlatego pojawienie się na scenie początkującej wówczas Madonny w sukni ślubnej wywołało niemały szok u zgromadzonych gości i widzów. Wokalistka zaczęła swój show na ogromnej makiecie tortu, a finał piosenki spędziła, prowokacyjnie wijąc się po ziemi. Artystka po latach wyznała, że podczas tego występu spadł jej but, a ówczesny menadżer był przekonany, że ta wpadka zrujnuje jej karierę.

Skutek był jednak zupełnie odwrotny, a występ ściągnął na Madonnę uwagę mediów, czyniąc z niej czołową prowokatorkę show-biznesu. Piosenka "Like a Virgin" szybko uplasowała się na pierwszym miejscu prestiżowego zestawienia Billboard Hot 100 i utrzymała się tam przez półtora miesiąca. Kilkanaście lat później, w 2003 roku, wokalistka postanowiła przypomnieć tamten moment, występując na scenie z Britney Spears oraz Christiną Aguilerą, które ucharakteryzowano na panny młode, podczas gdy Madonna wcieliła się w rolę pana młodego. Wtedy to doszło do słynnego pocałunku między artystkami.

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