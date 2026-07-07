Madonna znów rozbija bank. Jej nowy album to komercyjny strzał w dziesiątkę

Spis treści Gigantyczny sukces najnowszej płyty Madonny

Pierwszy od siedmiu lat muzyczny projekt Madonny wywołał prawdziwe poruszenie na rynku. Odbiorcy doceniają znakomitą produkcję, intymny przekaz liryczny oraz dopracowaną stronę wizualną wydawnictwa. Zamiast spocząć na laurach, wokalistka zaprezentowała materiał, który bez problemu trafia również do przedstawicieli generacji Z. Zaledwie w ciągu pierwszej doby od debiutu „Confessions II” zanotowało ponad 13 milionów odsłuchań na platformie Spotify. Równie imponująco radzi sobie promujący całość główny singiel „Danceteria”, który z wynikiem ponad miliona odtworzeń trafił na 60. pozycję globalnego zestawienia. Choć współcześnie to wyniki ze streamingu w dużej mierze kreują listy przebojów, ikona z czterdziestoletnim stażem scenicznym nie zignorowała nośników fizycznych. Fani mają do dyspozycji szeroki wachlarz opcji – od tradycyjnych płyt CD po wydania winylowe z unikalnymi okładkami. Dostępne już pierwsze prognozy pokazują, że wokalistka zdecydowanie ma powody do świętowania.

Gigantyczny sukces najnowszej płyty Madonny

Najświeższe zestawienia wyraźnie potwierdzają rynkową dominację gwiazdy. Jak informuje portal „HITSDD”, krążek „Confessions II” jest murowanym faworytem do debiutu na szczycie notowania Billboard 200, a jego przewidywana sprzedaż ma bez problemu przekroczyć 100 tysięcy egzemplarzy. To rezultat zauważalnie lepszy od osiągnięć poprzedniego longplaya z 2019 roku, ponieważ album „Madame X” zdobył pierwsze miejsce ze zbytem na poziomie 95 tysięcy sztuk.

Szał na punkcie nowej muzyki amerykańskiej ikony ogarnął również kraje europejskie. W Wielkiej Brytanii artystka pewnie kroczy po swoją trzynastą w historii „jedynkę” na listach. Z kolei w polskich salonach sieci Empik krążek „Confessions II” zajmuje aktualnie miejsce na podium w rankingu najchętniej nabywanych albumów fizycznych.

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