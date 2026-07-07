BeMy, Kuba Sienkiewicz, Tomasz Sobczak, Jan Majewski i znani eksperci otworzą wyjątkową akcją społeczną. Start na festiwalu w Wałczu

Muzycy, sportowcy, lekarze, psychologowie i ludzie mediów łączą siły, by wspólnie mówić o zdrowiu psychicznym. Już podczas jubileuszowego Festiwalu Dwóch Jezior w Wałczu (10–12 lipca) wystartuje ogólnopolska akcja społeczna "Włącz Dobrostan!", której celem jest komunikowanie, że o dobrostan warto dbać każdego dnia, a nie dopiero w chwili kryzysu.

Strefa Rozmów o Dobrostanie. Kto się pojawi?

Sercem inauguracji będzie Strefa Rozmów o Dobrostanie – miejsce spotkań z osobami, które odniosły sukces w różnych dziedzinach życia i podzielą się własnymi doświadczeniami dotyczącymi emocji, relacji, odporności psychicznej oraz poszukiwania życiowej równowagi.

W Strefie Rozmów o Dobrostanie pojawią się m.in. Kuba Sienkiewicz z zespołu Elektryczne Gitary, Mattia i Elie Rosinski z BeMy, Jan Majewski, aktor Tomasz Sobczak, dziennikarze Roman Czejarek i Krzysztof Łoniewski, lekkoatleta Paweł Januszewski, lek. psychiatra Natalia Michna, psychologowie Vivian Fiszer i Adrian Zalewski, a także Michał Chrzanowski, Karolina Rakuz, Sandra Cichosz oraz Marika Nawasielska.

Projektanci Dobrostanu podkreślają, że "Włącz Dobrostan!" to znacznie więcej niż festiwalowy projekt. Inicjatywa ma integrować przedstawicieli nauki, medycyny, psychologii, kultury, sportu, biznesu i mediów wokół idei profilaktyki zdrowia psychicznego oraz budowania dobrostanu całego społeczeństwa.

Strefa Rozmów będzie jednym z najważniejszych wydarzeń jubileuszowego Festiwalu Dwóch Jezior w Wałczu – największej imprezy plenerowej w tej części Polski. Przez trzy dni uczestnicy będą mogli korzystać z blisko stu atrakcji, koncertów oraz wydarzeń sportowych i rekreacyjnych. Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Beata i BAJM, Michał Szpak, Elektryczne Gitary, BeMy oraz Jan Majewski.

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Festiwal Dwóch Jezior w Wałczu

Nieprzypadkowo to właśnie Wałcz rozpocznie ogólnopolską akcję. Miasto położone pomiędzy Szczecinem, Koszalinem, Gdańskiem, Bydgoszczą, Poznaniem i Gorzowem Wielkopolskim jest dobrze skomunikowane dzięki drogom krajowym i połączeniom kolejowym. Jednym z jego największych atutów jest rozległy półwysep nad jeziorem Raduń – wyjątkowe miejsce stworzone dla miłośników natury, caravaningu, campingów i wypoczynku pod namiotem.

Gospodarzem Strefy Rozmów o Dobrostanie będzie znany psycholog i promotor Adrian Zalewski, inicjator akcji oraz pomysłodawca Agencji Profilaktyki Zdrowia Psychicznego "Projektanci Dobrostanu". Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie w Wałczu będzie początkiem ogólnopolskiego cyklu debat, konferencji, warsztatów i działań edukacyjnych promujących świadome dbanie o zdrowie psychiczne.