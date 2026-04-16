Madonna ogłasza nowy album. Ceny zwalają z nóg

Sympatycy piosenkarki musieli uzbroić się w cierpliwość na całe siedem lat. Madonna oficjalnie otwiera kolejny rozdział w swojej twórczości, ogłaszając premierę piętnastego albumu studyjnego. Płyta zatytułowana "Confessions II" zadebiutuje na rynku 3 lipca. Materiał ma muzycznie nawiązywać do legendarnego krążka "Confessions On a Dance Floor", który ukazał się przeszło dwadzieścia lat temu i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych dzieł w muzycznym dorobku wokalistki.

Nowa płyta Madonny "Confessions II" dla kolekcjonerów

Współczesny rynek muzyczny zdominowały platformy streamingowe, dlatego sprzedaż fizycznych nośników stanowi obecnie spore wyzwanie. Płyty kupują dziś głównie pasjonaci, gotowi wydać niemałe sumy na różne edycje tego samego materiału, kuszeni unikalną okładką, nietypowym kolorem winyla czy ekskluzywnymi gadżetami. Obecna na scenie od ponad czterech dekad Madonna doskonale orientuje się w rynkowych trendach i wie, jak przyciągnąć uwagę wiernych słuchaczy. Koszt zakupu "Confessions II" potrafi mocno zaskoczyć. Najbardziej urozmaicona wersja to wydatek rzędu ponad 400 złotych, jednak nawet tak zaporowe kwoty wcale nie zniechęcają najwierniejszych wielbicieli gotowych wesprzeć swoją idolkę.

Ile kosztuje nowy album Madonny?

Słynna artystka to nie tylko ikona muzyki popularnej, ale również pionierka w łączeniu dźwięku ze sztuką audiowizualną. Wokalistka jako jedna z pierwszych gwiazd perfekcyjnie wykorzystała potęgę telewizji, przyciągając przed ekrany miliony widzów swoimi odważnymi klipami oraz monumentalnymi koncertami. Przez całą karierę elastycznie dostosowywała się do zmieniających się formatów dystrybucji utworów. Dziś, oferując fanom klasyczne płyty CD i winyle, dba o zaspokojenie ich oczekiwań, co bezpośrednio przekłada się na wysokie koszty produkcji. Piętnaste wydawnictwo królowej popu można już zamawiać w jej europejskim sklepie internetowym, a kwoty za poszczególne warianty robią kolosalne wrażenie.

