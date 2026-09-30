Najpierw czarna bielizna, później obcisłe body. Julia Wieniawa odsłoniła umięśnioną pupę!

Julia Wieniawa wchodzi z projektu w projekt. Nie potrafi odpoczywać?

Julia Wieniawa na małym ekranie zadebiutowała w 2012 roku rolą Pauli w "Rodzince.pl". Chyba nikt się wtedy nie spodziewał, że z czasem stanie się jedną z najpopularniejszych osób w polskim show-biznesie. Dziś na Instagramie obserwuje ją ponad 2,3 miliona osób i zajmuje czwarte miejsce w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych publikowanym przez "Forbes Women".

Przez pierwsze lat kariery rozwijała się jako aktorka. Obecnie skupia się na karierze muzycznej. Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia, co przekłada się na ogromne zarobki. Łączy pracę na scenie i planach filmowych z działalnością w social mediach, współpracy ze znanymi markami oraz rozwojem własnych biznesów.

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Julia Wieniawa wskoczyła w kusą bieliznę. Co za figura!

Młoda piosenkarka mogłaby spokojnie pozwolić sobie na dłuższą przerwę w pracy, ale nic nie wskazuje na to by tak się stało. Wręcz przeciwnie - Wieniawa chętnie angażuje się w kolejne projekty. Niedawno została również jurorką w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Z kolei pod koniec września ukazała się jej najnowsza kolekcja, którą stworzyła we współpracy ze znaną marką bielizny. Julia zamieściła na Instagramie filmik, na którym zaprezentowała się w komplecie czarnej bielizny. Dzień później pokazała kolejną rzecz ze swojej kolekcji - cieliste body z piercingiem. Przy okazji odsłoniła umięśnione ciało!

Julia Wieniawa od kilku lat sporo czasu spędza na siłowni. Nie odpuszcza sobie nawet podczas wakacyjnych wyjazdów.

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QUIZ. Te aktorki urodziły się w PRL czy w latach 90.? Figura, Kurdej-Szatan, Janda, Kaczorowska, Wieniawa Pytanie 1 z 20 Katarzyna Figura urodziła się w: PRL latach 90. Następne pytanie