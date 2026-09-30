Magda Modra i Marek Krupski już po rozwodzie! W sądzie nawet się nie przywitali. "Jestem wolna. Zaczynam nowe życie"

Magda Modra i Marek Krupski oficjalnie po rozwodzie

Dla wielu osób informacja o rozstaniu gwiazdy programów reality show i aktora znanego z "Barw szczęścia" może być sporym zaskoczeniem. Magda Modra i Marek Krupski kończą związek po blisko dwóch dekadach wspólnego życia. Pierwsze doniesienia o kryzysie w ich małżeństwie pojawiły się już w ubiegłym roku. Jak w marcu informował Pudelek, to Krupski miał złożyć papiery rozwodowe. Do dziś nie wiadomo jednak, co dokładnie doprowadziło do rozpadu ich relacji. Oboje konsekwentnie unikają publicznego komentowania sprawy i nie ujawniają szczegółów dotyczących rozstania. Magdalena i Marek długo czekali również na wyznaczenie pierwszej rozprawy. 30 września 2026 roku to dzień, kiedy sąd dał im rozwód.

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W sądzie była napięta atmosfera!

Ostatniego dnia września Magdalena Modra i Marek Krupski zjawili się w jednym z sądów w Warszawie. Aktorka postawiła na prostotę i pojawiła się w eleganckim stroju. Nie robiła z sądu pokazu mody. Włosy spięła w kucyk i miała na sobie klasyczną czarną koszulę w kropki oraz czarne spodnie dzwony. Co ciekawe, mogła liczyć na wsparcie koleżanek, które towarzyszyły jej w sądzie. - Będzie dobrze - powiedziały jej szeptem, gdy wchodziła do sali.

Aktor nie założył garnituru, a ciemne spodnie i beżową marynarkę. Twarz zakrywał ciemnymi okularami. Magda i Marek po wejściu do sądu nie przywitali się. Co więcej, mężczyzna starał się udawać, że nie widzi byłej partnerki!

"Możecie mi pogratulować!"

Sprawa trwała mniej niż godzinę. Sąd postanowił przyznać rozwód na pierwszej rozprawie, co bardzo ucieszyło Magdalenę Modrę.

Jestem wolna. Możecie mi pogratulować. Zaczynam nowe życie - powiedziała dziennikarzom po wyjściu z sali.

Krupski mówi o dobru dzieci

Marek Krupski również skomentował zakończenie małżeństwa. Wspomniał o dzieciach.

Cieszę się tylko dlatego, że udało się ten temat załatwić w układzie dla dobra dzieci, natomiast to nie jest rzecz, z której człowiek powinien się cieszyć. Chyba nie ma tu nic do radości.

Długa historia związku

Magdalena Modra i Marek Krupski poznali się w 2005 roku, gdy po imprezie urodzinowej Marka wracali razem taksówką. Choć początkowo nic nie zapowiadało, że przypadkowe spotkanie przerodzi się w poważną relację, para szybko się do siebie zbliżyła. Ich znajomość nabrała tempa, a w 2007 roku zdecydowali się na ślub. Rok wcześniej na świat przyszła ich pierwsza córka, Mia. W 2014 roku rodzina powiększyła się o kolejną córkę, Leę. Przez lata Modra i Krupski wspólnie wychowywali dzieci, tworząc rodzinę i pojawiając się razem podczas publicznych wydarzeń. Ich małżeństwo przetrwało ponad 18 lat, zanim para zdecydowała się zakończyć wspólną drogę.