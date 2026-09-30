Wyjątkowy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie pojawią się bliscy uczestników. Kto z kim zatańczy?

Obecny sezon programu "Taniec z Gwiazdami" przyniósł widzom sporo wrażeń. Podczas ostatniego spotkania najwyższe noty od jury zdobyli Helena Englert oraz Roman Osadchiy, natomiast z marzeniami o zdobyciu Kryształowej Kuli pożegnali się Karolina Kaeyra Baran i Kacper Rutka. Jakie będą kolejne zmagania? Już 4 października rywalizujący celebryci zaprezentują się na parkiecie w towarzystwie swoich krewnych i przyjaciół.

Rodzinny wieczór w programie "Taniec z Gwiazdami"

Zgodnie z ugruntowaną już tradycją 32. edycja programu również będzie miała swój epizod rodzinny. To właśnie podczas piątego odcinka walczące o zwycięstwo gwiazdy wystąpią razem ze swoimi bliskimi. W przeszłości produkcja "Tańca z Gwiazdami" nie potrafili w takim dniu odesłać do domu najsłabiej ocenianego duetu. Przekonamy się wkrótce, czy i tym razem obędzie się bez eliminacji.

Kto z kim zatańczy? Mandaryna pojawi się z synem

Gdy ogłoszono, że Mandaryna, która znów spotyka się z Michałem Wiśniewskim, weźmie udział w "Tańcu z Gwiazdami", szybko pojawiły się spekulacje na temat jej wspólnego występu z byłym mężem. Okazało się jednak, że wokalistka zamierza zaprezentować się u boku syna, Xaviera Wiśniewskiego. Lider grupy Ich Troje wcześniej żartobliwie zaznaczał, że nawet jego występ wokalny doprowadziłby piosenkarkę do odpadnięcia. Jak się jednak okazuje, Wiśniewscy podjęli wyzwanie. W wywiadzie dla Eska.pl Mandaryna potwierdziła, że na parkiecie zatańczy z Xavierem, a piosenkę zaśpiewa dla niej Michał Wiśniewski, będący obecnie jej partnerem i jednocześnie byłym mężem.

Jakie plany mają pozostali tancerze? Dominik Rupiński przyznał w rozmowie z redakcją "Faktu", że marzy mu się występ na parkiecie z ukochaną babcią. Z kolei w mediach społecznościowych Joanna Jędrzejczyk poinformowała, że u jej boku pojawi się szwagier Krzysztof. Z kolei Krzysztof Kwiatkowski wystąpi wraz z partnerką, wokalistką Zofią Nowakowską. Jak na razie reszta uczestników nie ujawniła z kim zatańczy w tym wyjątkowym odcinku.

20

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki

Z początkowej dwunastki par w grze o główną nagrodę zostało już dziewięć duetów. Tylko jedna para zdobędzie w finale zaszczytną Kryształową Kulę. Na ten moment rywalizują jeszcze:

Krzysztof Kwiatkowski w parze z Sarą Janicką

Marta "Mandaryna" Wiśniewska tańcząca z Krystianem Rzymkiewiczem

Piotr "Guma" Gumulec u boku Julii Suryś-Stromeckiej

Helena Englert razem z Romanem Osadchiyem

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński oraz Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj u boku Magdy Tarnowskiej

Izabela Kuna z Michałem Bartkiewiczem.

Z programem "Taniec z Gwiazdami" pożegnali się do tej pory:

Miejsce 10. - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

Miejsce 11. - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

Miejsce 12. - Monika Borzym i Michał Kassin

ZOBACZ TEŻ: Namiętne chwile uczestników "Tańca z Gwiazdami". Przyłapano ich w czułych objęciach na ulicy!

Sonda Czy lubisz Taniec z Gwiazdami? TAK NIE NIE MAM ZDANIA