Namiętne chwile uczestników "Tańca z Gwiazdami". Przyłapano ich w czułych objęciach na ulicy!

Kaeyra i Kamil Kuroczko razem? Gorące pocałunki po odcinku!

Wygląda na to, że parkiet "Tańca z Gwiazdami" kolejny raz stał się miejscem narodzin nowego uczucia. Tym razem iskrzy między dwojgiem uczestników obecnej, 19. edycji. Chodzi o piosenkarkę Kaeyrę, która u boku Kacpra Rutki zakończyła rywalizację w czwartym odcinku, oraz tancerza Kamila Kuroczkę, wciąż walczącego o Kryształową Kulę razem z Joanną Jędrzejczyk. Fotoreporterzy uchwycili moment pełen czułości, do którego doszło tuż po ogłoszeniu eliminacji, kiedy młoda wokalistka opuściła program. Co ciekawe, obie pary były zagrożone odpadnięciem, a kiedy poznaliśmy ostateczny werdykt, gwiazdy czule się wyściskały przed kamerami. Kuroczko miał nawet całować Kaeyrę po dłoniach. Nagranie znajdziecie TUTAJ!

31

Niedługo po eliminacji piosenkarka napisała w sieci:

Dziękuję też całej naszej tanecznej rodzinie (uczestnikom i tancerzom), z którymi dzieliliśmy te tygodnie. Stworzyliśmy tutaj swój własny mały świat i nie spodziewałam się, że w tak krótkim czasie można tak bardzo zżyć się z ludźmi. Dostałam od was ogrom wsparcia, ciepła i dobrej energii. Za tym wszystkim będę tęsknić najbardziej. Teraz będę za was trzymać kciuki już z drugiej strony.

Zobacz także: Kaeyra i Krzysztof Zalewski nie są już razem! Wokalistka potwierdziła zakończenie relacji

Paparazzi przyłapali Kaeyrę i Kamila Kuroczkę w nocy

Podczas emisji programu nic nie wskazywało na to, że piosenkarkę i doświadczonego tancerza łączy coś więcej niż sympatia. Wcześniej plotkowano o jej relacji z Krzysztofem Zalewskim, ale ten rozdział jest już zamknięty. Zaraz po zakończeniu ostatniego nagrania, to właśnie Kuroczko zajął się pocieszaniem wyeliminowanej gwiazdy. Kamery paparazzich nagrały parę przy samochodzie, gdzie oprócz rozmowy i rozpakowywania rzeczy doszło do pełnych pasji pocałunków i objęć. Ostatecznie oboje zniknęli we wnętrzu pobliskiego mieszkania.

Wspólnie wypakowywali z auta rzeczy. Całowali się przy aucie, Kaeyra dotykała go czule ręką po twarzy. Wspólnie weszli do mieszkania - donosi informator.

Kim są Kaeyra i Kamil Kuroczko, bohaterowie romantycznego skandalu?

Kaeyra, czyli Karolina Baran, to 25-letnia piosenkarka na co dzień mieszkająca w USA, gdzie rozwija swoją karierę muzyczną, równolegle z działaniami w Polsce. Z kolei Kamil Kuroczko, 34-letni choreograf i instruktor tańca latynoamerykańskiego, to prawdziwy weteran polsatowskiego show. Obecnie występuje w nim już ósmy raz. W poprzednich latach szkolił na parkiecie takie gwiazdy jak Honorata Skarbek, Magdalena Lamparska, Joanna Opozda czy Wiktoria Gorodecka. To z tą ostatnią zaszedł najdalej w programie, zdobywając trzecie miejsce.

Zobacz także: Tak Madzia i Bagi zachowywali się po "Tańcu z Gwiazdami". Te zdjęcia mówią wszystko

Zobacz więcej zdjęć. Kaeyra i Kamil Kuroczko są parą? W "Tańcu z Gwiazdami" występowali z zupełnie innymi partnerami

Kaeyra nie zrobiła tego na parkiecie. Tomasz Wygoda wskazał jej największy problem

31