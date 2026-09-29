Namiętne chwile uczestników "Tańca z Gwiazdami". Przyłapano ich w czułych objęciach na ulicy!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-29 13:42

Kaeyra właśnie pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami", ale wygląda na to, że program przyniósł jej coś więcej niż tylko doświadczenie. Po odpadnięciu z czwartego odcinka piosenkarkę przyłapano w czułych objęciach... Kamila Kuroczki. Zobaczcie relację paparazzich, którzy uwiecznili ten namiętny moment tuż po opuszczeniu studia Polsatu przez uczestników.

Kaeyra i Kamil Kuroczko razem? Gorące pocałunki po odcinku!

Wygląda na to, że parkiet "Tańca z Gwiazdami" kolejny raz stał się miejscem narodzin nowego uczucia. Tym razem iskrzy między dwojgiem uczestników obecnej, 19. edycji. Chodzi o piosenkarkę Kaeyrę, która u boku Kacpra Rutki zakończyła rywalizację w czwartym odcinku, oraz tancerza Kamila Kuroczkę, wciąż walczącego o Kryształową Kulę razem z Joanną Jędrzejczyk. Fotoreporterzy uchwycili moment pełen czułości, do którego doszło tuż po ogłoszeniu eliminacji, kiedy młoda wokalistka opuściła program. Co ciekawe, obie pary były zagrożone odpadnięciem, a kiedy poznaliśmy ostateczny werdykt, gwiazdy czule się wyściskały przed kamerami. Kuroczko miał nawet całować Kaeyrę po dłoniach. Nagranie znajdziecie TUTAJ!

Kaeyra i Kamil Kuroczko. Po Tańcu z Gwiazdami przyłapano ich na czułościach
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Niedługo po eliminacji piosenkarka napisała w sieci:

Dziękuję też całej naszej tanecznej rodzinie (uczestnikom i tancerzom), z którymi dzieliliśmy te tygodnie. Stworzyliśmy tutaj swój własny mały świat i nie spodziewałam się, że w tak krótkim czasie można tak bardzo zżyć się z ludźmi. Dostałam od was ogrom wsparcia, ciepła i dobrej energii. Za tym wszystkim będę tęsknić najbardziej. Teraz będę za was trzymać kciuki już z drugiej strony.

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Paparazzi przyłapali Kaeyrę i Kamila Kuroczkę w nocy

Podczas emisji programu nic nie wskazywało na to, że piosenkarkę i doświadczonego tancerza łączy coś więcej niż sympatia. Wcześniej plotkowano o jej relacji z Krzysztofem Zalewskim, ale ten rozdział jest już zamknięty. Zaraz po zakończeniu ostatniego nagrania, to właśnie Kuroczko zajął się pocieszaniem wyeliminowanej gwiazdy. Kamery paparazzich nagrały parę przy samochodzie, gdzie oprócz rozmowy i rozpakowywania rzeczy doszło do pełnych pasji pocałunków i objęć. Ostatecznie oboje zniknęli we wnętrzu pobliskiego mieszkania.

Wspólnie wypakowywali z auta rzeczy. Całowali się przy aucie, Kaeyra dotykała go czule ręką po twarzy. Wspólnie weszli do mieszkania - donosi informator.

Kim są Kaeyra i Kamil Kuroczko, bohaterowie romantycznego skandalu?

Kaeyra, czyli Karolina Baran, to 25-letnia piosenkarka na co dzień mieszkająca w USA, gdzie rozwija swoją karierę muzyczną, równolegle z działaniami w Polsce. Z kolei Kamil Kuroczko, 34-letni choreograf i instruktor tańca latynoamerykańskiego, to prawdziwy weteran polsatowskiego show. Obecnie występuje w nim już ósmy raz. W poprzednich latach szkolił na parkiecie takie gwiazdy jak Honorata Skarbek, Magdalena Lamparska, Joanna Opozda czy Wiktoria Gorodecka. To z tą ostatnią zaszedł najdalej w programie, zdobywając trzecie miejsce.

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