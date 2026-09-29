Maria Dębska zrobiła to nie raz, a dwa razy! Najpierw zachwyciła w czerni, a teraz? Sami zobaczcie. Tak pokazała się na premierze "Lalki"

Maria Dębska królową czerwonego dywanu

Maria Dębska pojawiła się na premierze filmowej "Lalki" i absolutnie nie dało się pominąć jej kreacji. Szampańska sukienka z bogatymi drapowaniami z tyłu, dekoltem, gorsetem podkreślającym talię i eksponującym atuty sylwetki okazała się strzałem w dziesiątkę. Dzieło Gosi Baczyńskiej wpisywało się w klimat wydarzenia, a nawet samego filmu. Była odważna, ale miała rys charakterystyczny dla mody z czasów Prusa.

Nieco wcześniej Dębska zadała szyku na innej ważnej gali. Podczas zamknięcia festiwalu filmowego w Gdyni spacerowała po czerwonym dywanie ubrana w czarną kreację, która ładnie opływała jej smukłą figurę, a wzrok kierowała wprost do dekoltu, który sięgał aż do pasa, jednocześnie wcale nie odsłaniając za wiele.

Która kreacja bardziej pasowała do urody Dębskiej?

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Imponująca premiera "Lalki"

Warszawska premiera filmowej "Lalki" przyciągnęła mnóstwo gwiazd. Pojawili się Kuba Wojewódzki z ukochaną Żanetą Rosińską, Marek Kondrat z żoną i teściem Grzegorzem Turnauem, Borys Szyc, Marcin Dorociński czy Agata Kulesza, a także całe mnóstwo innych znanych twarzy. Wszyscy strojami wpisali się w wyjątkowy klimat wydarzenia. Show skradła Izabela Łęcka, czyli Kamila Urzędowska, która wyglądała obłędnie w niezwykłej, teatralnej sukni z drapowaniami. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie niżej.

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