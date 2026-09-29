Zassała ich pompa w jacuzzi. Ich martwe ciała znalazły dzieci!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-09-29 11:19

Do makabrycznych zdarzeń doszło w Hiszpanii. Małżeństwo z Irlandii spędzało czas na wakacjach w luksusowym hotelu wraz z dwójką nastoletnich dzieci, gdy stała się niewyobrażalna tragedia. Mężczyzna i kobieta zostali znalezieni martwi w jacuzzi. Ich ciała, na których znaleziono rany, znalazły ich dzieci. Początkowo wiele wskazywało na udział osób trzecich w ich śmierci, jednak wyniki sekcji zwłok i śledztwa dały szokującą odpowiedź. Przerażające!

Luksusowe jacuzzi na tarasie. O tragedii małżeństwa w Hiszpanii i przyczynach ich śmierci przeczytasz na SE.
Autor: Finmiki Images/ Getty Images
  • Tragedia w Hiszpanii: irlandzkie małżeństwo zginęło w hotelowym jacuzzi, a ich ciała odnalazły przerażone nastoletnie dzieci.
  • Początkowo podejrzewano udział osób trzecich, jednak śledztwo ujawniło jeszcze bardziej przerażającą prawdę o przyczynie ich śmierci.
  • Dowiedz się, jak fatalna usterka w jacuzzi zamieniła relaks w śmiertelną pułapkę i jakie szokujące ustalenia poczynili śledczy.

To miały być wakacje życia, skończyły się koszmarem

Niedawno odbył się pogrzeb małżeństwa, które w makabrycznych okolicznościach zginęło podczas wakacji w Walencji. Para pochodząca z Irlandii pojechała na urlop do luksusowego hotelu w Cullero. Thomasina i Paddy Tobinowie zabrali na wakacje dwoje nastoletnich dzieci - córkę i syna. To właśnie oni dokonali makabrycznego odkrycia. Dramat rozegrał się pod koniec sierpnia. Cała czwórka spędzała czas w hotelu, gdy nagle dzieci, zaniepokojone tym, że od kilku godzin nie miały kontaktu z rodzicami, poszły do ich pokoju i w wannie z hydromasażem znalazły ich zwłoki.

Dzieci wróciły do domu bez rodziców

Początkowo wiele wskazywało na to, że do śmierci małżeństwa mogły się przyczynić osoby trzecie - na ciałach denatów było widać rany. Ostatecznie jednak prawda okazała się chyba jeszcze bardziej przerażająca. Hiszpański portal Levante-EMV przekazał, że zgodnie z ustaleniami śledczych, przyczyną śmierci Tobinów mógł być wadliwy system obiegu wody w jacuzzi.

"Wyniki sekcji zwłok przeprowadzonej przez Instytut Medycyny Sądowej w Walencji wskazały, że przyczyną tragedii mogło być uwięzienie zasysające — sytuacja, w której odpływ basenu lub jacuzzi zasysa włosy lub biżuterię danej osoby, co może skutkować utonięciem lub poważnymi obrażeniami" - podaje magazyn "People".  Serwis Las Provincias pisał też, że służby pracują nad ustaleniem, czy do zgonów mogła przyczynić się awaria mechaniczna wanny z hydromasażem, porażenie prądem czy toksyczne opary.

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