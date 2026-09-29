Oberwało się zbocze tuż pod domem, rodzina zaczęła uciekać! Dramatyczne wideo

38

Osuwiska porywają domy w Nepalu. Na filmach widać, jak ludzie uciekają z dziećmi

Kolejna katastrofa naturalna w Nepalu! Ulewy i potężne osuwiska ziemi zabijają i zabierają domy wielu rodzinom. Na jednym z nagrań, które pojawiły się w mediach społecznościowych widać rodzinę stojącą przed domem, pod którym nagle zaczyna zapadać się ziemia. Po chwili w dół osuwają się drzewa i fragmenty zabudowań. Gdy grunt nadal się porusza, mieszkańcy zaczynają uciekać. Dorośli biorą na ręce małe dzieci i uciekają z zagrożonego miejsca.

Na innym filmie cały dom osuwa się do wezbranej rzeki. Budynek przez chwilę stoi na skraju brzegu, po czym wpada do wody. Ludzie obserwujący wszystko zza metalowego ogrodzenia krzyczą. Kolejne nagranie pokazuje rodzinę, która wraz z dobytkiem schroniła się na dachu domu otoczonego przez wodę.

Władze ostrzegają, że w kolejnych dniach mogą wystąpić następne gwałtowne powodzie

Obecna fala osuwisk i powodzi jest skutkiem bardzo intensywnych opadów i burz. W Nepalu zginęło 14 osób, a 11 uznaje się za zaginione. Władze ostrzegają, że w kolejnych dniach mogą wystąpić następne gwałtowne powodzie.

Zagrożenie dotyczy 49 z 77 dystryktów kraju. W ponad połowie z nich ryzyko powodzi lub nagłych wezbrań rzek jest wysokie. Poziom wody w największych rzekach i ich dopływach nadal rośnie.

Sytuację pogarszają awarie infrastruktury. W kilku dystryktach całkowicie przerwano dostawy prądu. Powodzie uszkodziły też linie energetyczne, instalacje hydroelektrowni oraz światłowody, przez co w części kraju pojawiły się problemy z łącznością.

To kolejna wielka katastrofa w tym regionie w krótkim czasie. Zaledwie kilka tygodni wcześniej Nepal nawiedziła katastrofalna powódź, w której zginęło ponad 1450 osób, a tysiące uznano za zaginione. Władze ponownie apelują do mieszkańców zagrożonych terenów o zachowanie szczególnej ostrożności.

Sonda Czy uważasz, że państwo jest dobrze przygotowane na walkę ze skutkami powodzi? Tak, działania służb są profesjonalne i skoordynowane Częściowo – przygotowanie jest nierówne, wiele zależy od regionu Nie, powtarzają się błędy z przeszłości

#VIDEO: Terrifying footage captures a massive rockslide tearing down a mountainside and engulfing homes within seconds in Nepal’s Manang region. pic.twitter.com/bl9Hi6ShGK— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) September 28, 2026

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Które z tych państw jest większe pod względem powierzchni? Pytanie 1 z 12 Które państwo jest większe? USA Kanada Następne pytanie