Szkoła została zamknięta

Do wybuchu zakażeń doszło w Hans-Thoma-Schule w miejscowości Malsch w powiecie Karlsruhe. Jak informują niemieckie media, gdy podjęto decyzję o zamknięciu szkoły, chorych było już około 30 proc. uczniów oraz sześciu nauczycieli. Placówkę zamknięto od piątku do poniedziałku, aby przerwać łańcuch zakażeń.

Według informacji przekazanych przez władze administracyjne z Regierungspräsidium Karlsruhe, podejrzenia potwierdziły badania próbek pobranych od uczniów. Analizy wykonane przez służby sanitarno-epidemiologiczne wykazały obecność nowowirusa.

Wszystko zaczęło się od szkolnego wyjazdu

Jak podały niemieckie media, fala zachorowań prawdopodobnie rozpoczęła się po wycieczce szkolnej uczniów czwartej klasy. W ciągu około półtora tygodnia wirus rozprzestrzenił się błyskawicznie po całej szkole. Ze względu na kontakt dzieci z różnych klas i grup praktycznie niemożliwe było ustalenie pełnego łańcucha transmisji.

Dyrektor szkoły Christoph Mayer przyznał w rozmowie z mediami, że sytuacja była wyjątkowo trudna organizacyjnie. Podkreślał jednak, że doświadczenia zdobyte podczas pandemii COVID-19 pomogły placówce szybko wdrożyć procedury kryzysowe i utrzymać sprawną komunikację z rodzicami.

130 zakażonych dzieci

Według relacji stacji SWR, liczba zakażonych uczniów sięgnęła około 130. Kierująca urzędem zdrowia w Karlsruhe Brigitte Joggerst oceniła działania szkoły jako „wzorowe”. W budynku ustawiono dodatkowe dozowniki środków dezynfekujących, a personel przez wiele dni prowadził intensywne odkażanie toalet i innych pomieszczeń.

Zdaniem ekspertów właśnie szybka reakcja szkoły i czasowe zawieszenie zajęć pozwoliły ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się wirusa. Obecnie odnotowywane są już tylko pojedyncze nowe przypadki zachorowań.

Czym jest nowowirus?

Nowowirus należy do najbardziej zakaźnych wirusów wywołujących ostre infekcje przewodu pokarmowego. Choroba objawia się przede wszystkim silnymi wymiotami, biegunką, nudnościami, bólami brzucha, a niekiedy także gorączką i bólami mięśni. Objawy mogą pojawić się już kilka godzin po zakażeniu.

Jak wyjaśnia Brigitte Joggerst, wirus rozprzestrzenia się nie tylko poprzez kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami, takimi jak klamki czy klawiatury komputerowe, ale również drogą powietrzną podczas wymiotów. Na suchych powierzchniach może przetrwać nawet do dwóch tygodni.

Służby alarmują przed sezonem zachorowań

Niemiecki urząd zdrowia przypomina, że szczyt zachorowań na nowowirusa przypada zwykle między październikiem a marcem. Według ekspertów obecne liczby przypadków są wyższe niż w poprzednich latach. Poza szkołą w Malsch odnotowano również mniejsze ogniska zakażeń w kilku przedszkolach regionu Karlsruhe.

Lekarze zalecają, aby osoby, które przeszły infekcję, pozostawały w domu jeszcze przez co najmniej 48 godzin po ustąpieniu objawów. Obecnie nie istnieje szczepionka przeciw nowowirusowi, dlatego podstawową ochroną pozostaje dokładne mycie rąk i dezynfekcja powierzchni.

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