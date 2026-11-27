Policja zatrzymała sześć osób, w tym nieletniego, podejrzanych o pomalowanie trzech warszawskich pomników w nocy z 13 na 14 listopada. Zniszczono Pomnik Armii Wojska Polskiego, Pomnik Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu oraz Pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego.

Na monumentach naniesiono czerwone napisy i naklejki nawiązujące do ukraińskiej formacji historycznej; sprawcy mieli otrzymać łącznie 1000 złotych za wykonanie tego zadania.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mogli działać w ramach zorganizowanej grupy na rzecz obcego wywiadu Federacji Rosyjskiej. Dwóch mężczyzn tymczasowo aresztowano, nieletni trafił do ośrodka wychowawczego, a dwóch organizatorów deportowano z Polski.

Pomniki w Warszawie zdewastowane. Wandalom płacił obcy wywiad

W ostatnim czerwona farba pojawiła się na trzech ważnych monumentach: Pomniku Armii Wojska Polskiego, Pomniku Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu oraz Pomniku Bohaterów Getta Warszawskiego. Sprawcy nanieśli na nie napisy nawiązujące do ukraińskiej formacji historycznej oraz nakleili kody QR prowadzące do materiałów propagandowych.

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, prowadząc czynności w sprawie oszustw metodą „na podszywacza”, wpadli na trop, który połączył te dwie sprawy. Szybko ustalili, że mężczyźni zatrzymani w związku z oszustwami stoją również za zniszczeniem pomników w Warszawie. Jak informuje policja, w nocy z 13 na 14 listopada sprawcy nanieśli czerwone napisy na monumenty.

Za wykonanie tego zadania sprawcy mieli otrzymać łącznie 1000 złotych, a szczegółowe instrukcje spływały do nich przez internetowy komunikator. To jednak nie wszystko. Zwerbowani przestępcy szukali kolejnych osób do podobnych prowokacji, m.in. we Wrocławiu. Tam stawka była już znacznie wyższa – za pomalowanie pomników związanych z Wołyniem oferowano 1000 dolarów.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że zatrzymani mogli działać w ramach zorganizowanej grupy i podejmować działania na rzecz obcego wywiadu Federacji Rosyjskiej. W sprawie zatrzymano łącznie sześć osób, w tym nieletniego.

Dwaj Ukraińcy deportowani

Zarzuty w tej sprawie usłyszało kilku mężczyzn. 32-letni obywatel Polski odpowie za działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, znieważenie pomnika oraz oszustwa – decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące. Z kolei 16-letni obywatel Ukrainy został umieszczony w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym.

Zaskoczeniem okazała się jednak decyzja sądu wobec dwóch kluczowych organizatorów procederu – 31-latka zatrzymanego we Wrocławiu oraz 24-latka ujętego w Nowym Sączu (obaj to obywatele Ukrainy). Mimo zarzutów udziału w działalności obcego wywiadu i wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie, sąd nie zastosował wobec nich żadnych środków zapobiegawczych.

W związku z tą decyzją i realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, policja i straż graniczna podjęły natychmiastowe kroki. Wobec mężczyzn sporządzono wnioski o deportację. Obaj podejrzani zostali już przymusowo wydaleni i opuścili terytorium Polski.

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