Wyrok za zabójstwo Romana Z.

Na twarzach oskarżonych nie było widać żadnych emocji, gdy sędzia Monika Niezabitowska-Nowakowska odczytywała wyrok, który zamknął jeden z najbardziej makabrycznych procesów ostatnich lat. Andrij S. i Ion B. wysłuchali go w całkowitej ciszy.

Sąd Okręgowy uznał oskarżonego Andrija S. za winnego tego, że w okresie od 1 lutego do 1 marca 2024 roku w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 71, działając wspólnie i w porozumieniu z Ionem B., dokonał zabójstwa Romana Z. − odczytała sędzia.

Za tę zbrodnię wymierzono mu karę 25 lat więzienia. Dodatkowo, za brutalne pobicie Bartosza P., do którego doszło w tym samym miejscu, sąd skazał go na 5 lat pozbawienia wolności.

Na zasadzie pełnej kumulacji sąd wymierzył Andrijowi S. łączną karę 30 lat pozbawienia wolności − zakończyła sędzia Niezabitowska-Nowakowska.

Ion B. skazany za udział w zabójstwie

Jego wspólnik, Ion B., również został uznany za winnego.

Działając z zamiarem bezpośrednim, wspólnie i w porozumieniu z Andrijem S., wziął udział w zabójstwie Romana Z. − brzmiał wyrok.

Za swoją rolę w zbrodni spędzi w więzieniu 15 lat.

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Makabryczny przebieg zbrodni w pustostanie przy Grzybowskiej

W ustnym uzasadnieniu sędzia Marcin Kosowski odtworzył przerażający przebieg zdarzeń.

Zeznania naocznych świadków oraz wyjaśnienia sprawców pozwoliły bezsprzecznie odtworzyć koszmar, do którego doszło w opuszczonym budynku − rozpoczął sędzia.

Jak tłumaczył, tłem zbrodni były „pretensje o byłą partnerkę oskarżonego oraz wulgarne żądania pieniędzy wysuwane przez ofiarę”. Wszystko zaczęło się od awantury po spożyciu alkoholu.

To wtedy padł pierwszy cios nożem w klatkę piersiową − relacjonował sędzia Kosowski.

Ciężko ranny, broczący krwią Roman zdołał uciec do sąsiedniego lokalu zajmowanego przez innych lokatorów i błagał ich o wezwanie karetki pogotowia.

Oprawcy nie dali mu jednak szansy. broczący krwią Gdy ranny Roman próbował ratować życie i uciekać, to właśnie Jon B. rzucił się na niego, powalił na podłogę i uniemożliwił ucieczkę − podkreślił sędzia.

W ten sposób Ion B. dał kompanowi czas na dokończenie rzezi.

Andrij S. wpadł w morderczy szał. − Oskarżony działał w morderczym amoku, pod wpływem środków psychoaktywnych i alkoholu − wyjaśniał sędzia.

Sąd ustalił, że to on sam zadał kilkadziesiąt ciosów tasakiem i nożem.

Biegli określili jego zachowanie jako klasyczne „nadzabijanie” − zadanie kilkudziesięciu ran znacznie wykraczających poza pozbawienie życia − dodał Kosowski.

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Dlaczego Andrij S. zbezcześcił ciało ofiary?

Najbardziej wstrząsający okazał się jednak motyw zbezczeszczenia zwłok.

Świadek ujawniła, że Andrij S. z pełnym cynizmem tłumaczył po zatrzymaniu, dlaczego odrąbał ofierze ręce na wysokości nadgarstków − mówił sędzia.

Zrobił to w odwecie za to, że rozpaczliwie broniący się mężczyzna zostawił na jego szyi ślady zadrapań.

Kwestia śmierci drugiego mężczyzny, Bartosza P., nie została do końca wyjaśniona. Powodem był zaawansowany rozkład zwłok ukrytych w pustostanie. Biegły nie był w stanie wskazać przyczyny zgonu, zwłaszcza że w drogach oddechowych ujawniono ślady wymiocin. Dlatego sąd nie mógł przypisać Andrijowi S. zabójstwa, a jedynie brutalne pobicie, którego dowodem było zmasakrowanie twarzoczaszki i wieloodłamowe złamanie żuchwy.

Po wyjściu z sali prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa przyznała, że to było jedno z najbardziej drastycznych wydarzeń. Zapowiedziała, że decyzja o ewentualnej apelacji, zwłaszcza w kontekście kary dla Iona B., zapadnie po analizie pisemnego uzasadnienia. Dodała też ważny szczegół dotyczący postawy głównego oskarżonego:

Czy oskarżeni byli świadomi tego, co zrobili? Byli świadomi. Oskarżony Andrij S. nie kwestionował tego, że brał udział w zdarzeniach. Sam zresztą zaznaczył w mowach końcowych, że nie czuje się niewinny, a wnosi jedynie o to, żeby sąd nie wymierzał mu kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Dalsze postępowania w sprawie „Domu Złego”

To jednak nie koniec sądowej sagi „Domu Złego”.

Mamy jeszcze jedną ofiarę, której ciało zostało znalezione w tej kamienicy − poinformowała prokurator.

Osoba podejrzana o to, że dokonała zabójstwa Serhija S., została zatrzymana. We wtorek został skierowany do tutejszego sądu akt oskarżenia, również o przestępstwo z artykułu 148 Kodeksu karnego.

Sędzia Kosowski zakończył swoje uzasadnienie mocnym przesłaniem:

Środowisko warszawskiego pustostanu, wszechobecny alkohol i narkotyki nie stanowią żadnego usprawiedliwienia dla barbarzyństwa, a wyrok ma stanowić czytelny sygnał potępienia dla tak skrajnej agresji.

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