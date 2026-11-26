Grób Nikodema Mareckiego w pierwszą rocznicę śmierci

Krzyczał i próbował dostać się do mieszkania

Do dramatu doszło w środę, 25 listopada, w domu przy ul. Stradomskiej na osiedlu Anin. Około godz. 6.20 jedna z osób mieszkających w budynku zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Zaniepokoiły ją krzyki i odgłosy awantury.

W budynku znajduje się kilka odrębnych lokali. Według ustaleń śledczych mężczyzna nie był jego mieszkańcem. Przyszedł do osób zajmujących lokal na pierwszym piętrze. Mężczyzna miał zachowywać się głośno, krzyczeć i próbować wejść do jednego z mieszkań. Awanturę usłyszała 89-letnia osoba mieszkająca na parterze.

Seniorka zwróciła przybyszowi uwagę. Wtedy mężczyzna miał zejść na dół i brutalnie ją zaatakować.

– Awanturował się i krzyczał. Uwagę zwróciła mu 89-letnia kobieta, mieszkająca na parterze. Mężczyzna bardzo dotkliwie ją pobił, używając do tego mebla – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” prok. Marzena Kiełek-Łopińska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

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Seniorka miała rozległe obrażenia głowy

Kiedy służby dotarły na miejsce, 89-latka nadal żyła. Ratownicy rozpoczęli reanimację, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne. Kobieta zmarła na miejscu.

– Kobieta doznała przede wszystkim poważnych obrażeń głowy – poinformowała prok. Marzena Kiełek-Łopińska.

Na miejsce wezwano biegłego z zakresu medycyny sądowej. Prokurator zlecił sekcję zwłok, która pozwoli ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci, charakter obrażeń i rodzaj użytego przedmiotu.

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Prawdopodobnie nie znał ofiary

Wstępne ustalenia wskazują, że zatrzymany nie był spokrewniony z seniorką i najprawdopodobniej wcześniej jej nie znał. Wszystko mogło rozpocząć się od przypadkowego spotkania podczas awantury.

Według medialnych ustaleń 89-latka była matką właścicielki budynku. Na piętrze miały funkcjonować lokale przeznaczone na wynajem. Informacje te nie znalazły się jednak w oficjalnym komunikacie policji, dlatego wymagają przypisania źródłom medialnym.

Policjanci zatrzymali mężczyznę bezpośrednio po zdarzeniu. Jego zachowanie miało wzbudzić wątpliwości funkcjonariuszy i prokuratora. Mężczyzna miał zachowywać się irracjonalnie.

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28-latek usłyszał zarzuty. Przyznał się

Akta sprawy trafiły w czwartek do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Prokurator analizował materiał dowodowy i przygotowywał czynności z udziałem zatrzymanego.

– 28-latkowi zdecydowano się postawić zarzut z art. 148 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale odmówił składania zeznań. Złożono już wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Sąd decyzję podejmie jutro – dodaje prok. Kiełek-Łopińska.

W piątek odbędzie się również sekcja zwłok. Jej wyniki odpowiedzą na pytanie co dokładnie było przyczyną śmierci seniorki.

Jak ustalił „SE” 28-latek był w momencie ataku trzeźwy. Na wynik badań toksykologicznych śledczy będą musieli jeszcze poczekać.

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Za zabójstwo grozi od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.