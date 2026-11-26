Pies uratował tonącą dwulatkę

Matka szukała syna przez trzy dni

Do tragicznego odkrycia doszło w środę, 25 listopada, w miejscowości Słuchocin w powiecie węgrowskim. O godz. 12.35 do dyżurnego KPP w Węgrowie zadzwoniła mieszkanka powiatu. Zgłosiła zaginięcie swojego 28-letniego syna.

Kobieta przekazała funkcjonariuszom, że od trzech dni nie może skontaktować się z 28-latkiem. Wiedziała, że wyjechał wspólnie z 35-letnim kolegą, ale nie znała celu ani kierunku ich podróży.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Weryfikowali uzyskane informacje oraz sprawdzali miejsca, w których mężczyźni mogli przebywać.

Do działań włączyli się również członkowie obu rodzin.

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Samochód stał w lesie. Wewnątrz dwa ciała

Około godz. 14.40 bliscy odnaleźli samochód zaparkowany na terenie kompleksu leśnego w Słuchocinie. Wewnątrz pojazdu znajdowały się ciała dwóch mężczyzn w wieku 28 i 35 lat.

Teren został zabezpieczony. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki.

- W wyniku oględzin zewnętrznych zwłok, nie wykazano żadnych obrażeń, które mogłyby sugerować udział osób trzecich. Na razie przyczyny śmierci mężczyzn nie są znane. Ciała zostały już zabezpieczone, celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Jej termin wyznaczono na poniedziałek, 30 listopada - informuje „Super Express” prok. Jarosław Kowalczyk z Prokuratury Rejonowej w Węgrowie.

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Sekcje mają wskazać przyczynę zgonu

Badania medycyny sądowej pozwolą określić bezpośrednią przyczynę śmierci oraz przybliżony czas zgonu. Biegli mogą również sprawdzić, czy w organizmach mężczyzn znajdowały się alkohol, leki, narkotyki albo inne substancje.

Dopiero po otrzymaniu wyników prokuratura będzie mogła zdecydować o dalszym kierunku postępowania. Jej wstępne wyniki śledczy powinni poznać już 1 grudnia.

- Na razie prokurator referent wszczął śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci - dodaje prok. Kowalczyk.

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