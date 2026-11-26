31 osób zginęło w wypadku na obwodnicy! Ogromny pożar

Ze szkoły ewakuowano 380 osób

Do zdarzenia doszło w czwartek, 26 listopada, w godzinach porannych. Wewnątrz szkoły wyczuwalny był drażniący zapach o nieustalonym pochodzeniu. Ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia podjęto decyzję o wyprowadzeniu wszystkich osób z obiektu. Ewakuacja objęła łącznie 380 uczniów i pracowników.

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Na ul. Esperanto zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej:

trzy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4,

dwa z Akademii Pożarniczej.

Na miejscu interweniowali również policjanci. Strażacy zabezpieczyli budynek i rozpoczęli sprawdzanie kolejnych pomieszczeń. Do pomiarów wykorzystali specjalistyczne urządzenia służące do wykrywania potencjalnie niebezpiecznych substancji w powietrzu.

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Mierniki nie wykazały zagrożenia

Przeprowadzone badania nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Strażacy nie stwierdzili obecności substancji, które mogłyby zagrozić zdrowiu uczniów albo pracowników szkoły.

Nie było również informacji o osobach uskarżających się na duszności, podrażnienie oczu lub inne dolegliwości. Pomoc medyczna nie była potrzebna.

Po zakończeniu rozpoznania strażacy uznali, że powrót do budynku jest bezpieczny.

Po odwołaniu alarmu ewakuowane osoby ponownie weszły do szkoły. Zajęcia lekcyjne zostały wznowione.

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