Kolejny skandal w diecezji sosnowieckiej. Ksiądz usłyszał zarzuty

Czy w diecezji sosnowieckiej nie ma końca skandalom? Po licznych aferach pedofilskich, seksualnych i narkotykowych śledczy z Sosnowca postawili zarzuty kolejnemu księdzu. Tym razem dotyczą one przestępstw seksualnych na szkodę dziewczynki oraz pełnoletniej kobiety. Ksiądz został przesłuchany w prokuraturze. Do niczego się nie przyznał. Czy kuria wyciągnie wobec niego konsekwencje?

Prokuratura na razie bardzo oszczędnie informuje o sprawie. Duchowny został wezwany przed oblicze prokuratora z I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu w środę (25 listopada) po południu. Tam usłyszał dwa zarzuty. Oba dotyczą przestępstw seksualnych na szkodę dwóch osób.

Pierwsze ze zdarzeń zarzucanych kapłanowi przez śledczych miało miejsce wiosną 2009 r. Wówczas ks. Janusz miał wielokrotnie dopuszczać się „innych czynności seksualnych” wobec małoletniej dziewczynki. Według prokuratury duchowny miał nie tylko wykorzystywać zależność psychiczną pokrzywdzonej, lecz także posuwać się do stosowania wobec niej przemocy.

Dwa lata później miał skrzywdzić kolejną osobę

Do kolejnego przestępstwa miało dojść dwa lata później. Na początku 2011 r. ksiądz miał dopuścić się napaści seksualnej na pełnoletnią kobietę. Prokuratura na razie nie ujawnia, w jakim dokładnie wieku była pokrzywdzona. Według śledczych kapłan miał przemocą zmusić kobietę do poddania się „innym czynnościom seksualnym”.

Ks. Janusz nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił również składania wyjaśnień. Śledczy nie wnioskowali o zastosowanie wobec duchownego tymczasowego aresztowania. Zamiast tego został objęty dozorem policyjnym – musi regularnie stawiać się na wyznaczonym komisariacie.

Ponadto duchowny nie może zbliżać się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 100 metrów. Prokurator zabronił mu również prowadzenia zajęć wychowawczych i edukacyjnych z dziećmi.

Kilkanaście zarzutów dla duchownych w Diecezji Sosnowieckiej: