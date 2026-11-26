Putin zgodził się nie używać broni jądrowej. Zaskakujące słowa zięcia Trumpa

Jared Kushner udzielił ponad godzinnego wywiadu Matthiasowi Doepfnerowi, szefowi koncernu, do którego należy m.in. Politico. Zięć Donalda Trumpa w pewnym momencie zaczął mówić o tym, czy istnieje ryzyko użycia broni nuklearnej podczas wojny na Ukrainie.

– Niewiele potrzeba, by przez błąd w ocenie doszło do ogromnej eskalacji. Na razie Putin wykazuje wstrzemięźliwość. Zgodził się nie używać broni jądrowej, co oczywiście jest dużą rzeczą, i zapewnił nas, że nie ma takiego zamiaru – powiedział amerykański negocjator.

Putin nie chce zawieszenia broni. Kushner tłumaczy stanowisko Rosji

Zdaniem wysłannika Trumpa rosyjski przywódca nie chce zgodzić się na zawieszenie broni, ponieważ nie wierzy, że doprowadzi ono do trwałego pokoju.

– Bardzo, bardzo mocno o to naciskaliśmy, ale nie wygląda na to, by prezydent Putin był tym zainteresowany. Dlatego powinniśmy skupić się na okresie powojennym – powiedział Kushner.

Zięć Trumpa przekonywał, że porozumienie w sprawie przyszłego bezpieczeństwa pozwoli rozwiązać także spory dotyczące terytorium Ukrainy. – Większość granic w Europie zmieniała się z czasem. (...) Będziemy musieli ustalić jakąś linię. Nie chodzi o sprawiedliwość ani o to, kto ma rację. Chodzi o to, jak zakończyć zabijanie – zaznaczył.

Kushner mówił również, że Rosjanie rzeczywiście postrzegają NATO jako zagrożenie. Nie krył przy tym uznania dla Władimira Putina, którego nazwał „arcymistrzem polityki”. Amerykański wysłannik nie ujawnił szczegółów dotyczących zapewnień Putina w sprawie broni jądrowej.

Sonda Czy Rosja użyje broni nuklearnej na Ukrainie? Tak Nie Nie mam zdania

Jared Kushner on Ukraine War: So far, Putin has showed restraint. He's agreed not to use nuclear weapons, which obviously is a big thing, and he's reassured us that that's not his intention. https://t.co/asx61KoRCr— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026