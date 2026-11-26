Piekło na autostradzie w Egipcie! Cysterna stanęła w ogniu, nie żyje 31 osób

Do tej niewyobrażalnej tragedii doszło na obwodnicy Kairu, w dzielnicy Al-Warrak w Gizie. To jedna z najważniejszych i najbardziej ruchliwych dróg w egipskiej aglomeracji. Według informacji podanych przez państwowy dziennik „Al-Ahram” przyczyną wypadku mógł być przewód wysokiego napięcia, który spadł na drogę przed jadącą cysterną. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, przejechał przez pas oddzielający jezdnie i przewrócił się. Paliwo rozlało się na pobliskie samochody, które stanęły w ogniu. Władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie tej wersji wydarzeń.

Tragiczny pożar w Egipcie. Prokuratura wszczęła śledztwo

Na miejsce skierowano 39 karetek pogotowia. Egipski minister zdrowia Chalid Abdel Ghaffar zarządził postawienie pobliskich szpitali w stan podwyższonej gotowości. Trafili do nich pacjenci z poparzeniami oraz zatruci dymem. Strażakom udało się opanować pożar. Prokuratura wszczęła śledztwo i zarządziła pobranie próbek DNA od ofiar śmiertelnych. W pomoc poszkodowanym zaangażowano również egipski Czerwony Półksiężyc.

Jak przypomina BBC, w ostatnich latach w Egipcie dochodziło do wielu tragicznych pożarów. Problemem pozostaje zły stan infrastruktury, a także długi czas oczekiwania na przyjazd służb ratunkowych. Władze Egiptu w ostatnich latach rozbudowały sieć dróg, powstały nowe autostrady i mosty. Nie rozwiązało to jednak wszystkich problemów związanych z bezpieczeństwem kierowców i pasażerów.

BREAKING: Reports of more than 30 people killed after a truck carrying petroleum products overturned while turning on Cairo’s Ring Road, triggering a massive explosion and fire that spread to several nearby vehicles, according to Egypt’s Health Ministry. https://t.co/7lJKLTR2Rs— Breaking911 (@Breaking911) November 25, 2026