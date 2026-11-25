Rosja o blokadzie Królewca i "bezprawnych działaniach niektórych państw". Czy powinniśmy się martwić?
– Obwód królewiecki ma szczególne położenie geograficzne, dlatego bezprawne działania niektórych państw, zakłócenia łańcuchów logistycznych i próby blokady transportowej utrudniają pracę znajdujących się tam przedsiębiorstw. Aby zapewnić regionowi nieprzerwane dostawy niezbędnych towarów i surowców, budowane są dwa nowe promy kolejowe - powiedział rosyjski premier Michaił Miszustin w poniedziałek, 23 listopada podczas narady z wicepremierami. Nie mówił o użyciu broni jądrowej, ale groźby dotyczące jej użycia w kontekście Królewca znalazły się we wcześniejszym dokumencie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Także Władimir Putin podczas spotkania Klubu Wałdajskiego 1 października 2026 powiedział, jak podał Reuters, że w przypadku bezpośredniego ataku na Rosję, w tym na Królewiec: "Kwestia użycia przez Federację Rosyjską całej broni, jaką dysponuje nasz kraj, nieuchronnie i natychmiast znajdzie się na porządku dziennym". "Każde działanie militarne Wielkiej Brytanii lub NATO przeciwko terytorium Rosji spotka się z odpowiedzią przy użyciu wszystkich dostępnych środków, w tym broni jądrowej" - to fragment oświadczenia ambasady Rosji w Londynie, opublikowanego 29 września 2026 roku na platformach X i Telegram. Czy faktycznie jest się czego obawiać? PAP spytał o to dwie osoby.
Przede wszystkim - czy blokada jest faktem? Częściowo tak. Obecnie na granicy Polski z obwodem królewieckim nieczynne są przejścia w Gronowie i Gołdapi, zamknięte od 2020 roku. Nadal działają przejścia w Bezledach i Grzechotkach. Na Litwie czynne jest przejście drogowe w Kybartai, natomiast w Panemunė dopuszczony jest tylko ruch pieszy. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda nie wyklucza jednak całkowitego zamknięcia granicy z Rosją w związku z zarzutami dotyczącymi rosyjskich działań sabotażowych.
Czy wokół Królewca może wybuchnąć konflikt z NATO?
Zdaniem dr. Damiana Szacawy z Instytutu Europy Środkowej Moskwa będzie zaostrzać retorykę i prowadzić działania hybrydowe.
– Dopóki trwa wojna rosyjsko-ukraińska, trudno sobie wyobrazić celowy atak Rosji na państwa natowskie, choćby z braku wolnych sił lądowych – ocenił w rozmowie z PAP Szacawa.
Również zdaniem gen. broni w stanie spoczynku dr. Bogusława Samola rosyjskie groźby użycia broni jądrowej służą obecnie zastraszaniu Zachodu i rozbijaniu jedności NATO.
– Trzeba się jednak liczyć z tym, że w przyszłości do sytuacji kryzysowej na krawędzi wojny może dojść – zauważył generał.
Obwód królewiecki, zamieszkany przez ponad milion osób, ma dla Rosji ogromne znaczenie militarne i strategiczne. Stacjonuje tam m.in. Flota Bałtycka. Królewiec został przyłączony do ZSRR w 1945 roku, a po jego rozpadzie pozostał częścią Rosji, oddzieloną od reszty kraju.