Rosja o blokadzie Królewca i "bezprawnych działaniach niektórych państw". Czy powinniśmy się martwić?

– Obwód królewiecki ma szczególne położenie geograficzne, dlatego bezprawne działania niektórych państw, zakłócenia łańcuchów logistycznych i próby blokady transportowej utrudniają pracę znajdujących się tam przedsiębiorstw. Aby zapewnić regionowi nieprzerwane dostawy niezbędnych towarów i surowców, budowane są dwa nowe promy kolejowe - powiedział rosyjski premier Michaił Miszustin w poniedziałek, 23 listopada podczas narady z wicepremierami. Nie mówił o użyciu broni jądrowej, ale groźby dotyczące jej użycia w kontekście Królewca znalazły się we wcześniejszym dokumencie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Także Władimir Putin podczas spotkania Klubu Wałdajskiego 1 października 2026 powiedział, jak podał Reuters, że w przypadku bezpośredniego ataku na Rosję, w tym na Królewiec: "Kwestia użycia przez Federację Rosyjską całej broni, jaką dysponuje nasz kraj, nieuchronnie i natychmiast znajdzie się na porządku dziennym". "Każde działanie militarne Wielkiej Brytanii lub NATO przeciwko terytorium Rosji spotka się z odpowiedzią przy użyciu wszystkich dostępnych środków, w tym broni jądrowej" - to fragment oświadczenia ambasady Rosji w Londynie, opublikowanego 29 września 2026 roku na platformach X i Telegram. Czy faktycznie jest się czego obawiać? PAP spytał o to dwie osoby.

Przede wszystkim - czy blokada jest faktem? Częściowo tak. Obecnie na granicy Polski z obwodem królewieckim nieczynne są przejścia w Gronowie i Gołdapi, zamknięte od 2020 roku. Nadal działają przejścia w Bezledach i Grzechotkach. Na Litwie czynne jest przejście drogowe w Kybartai, natomiast w Panemunė dopuszczony jest tylko ruch pieszy. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda nie wyklucza jednak całkowitego zamknięcia granicy z Rosją w związku z zarzutami dotyczącymi rosyjskich działań sabotażowych.

Czy wokół Królewca może wybuchnąć konflikt z NATO?

Zdaniem dr. Damiana Szacawy z Instytutu Europy Środkowej Moskwa będzie zaostrzać retorykę i prowadzić działania hybrydowe.

– Dopóki trwa wojna rosyjsko-ukraińska, trudno sobie wyobrazić celowy atak Rosji na państwa natowskie, choćby z braku wolnych sił lądowych – ocenił w rozmowie z PAP Szacawa.

Również zdaniem gen. broni w stanie spoczynku dr. Bogusława Samola rosyjskie groźby użycia broni jądrowej służą obecnie zastraszaniu Zachodu i rozbijaniu jedności NATO.

– Trzeba się jednak liczyć z tym, że w przyszłości do sytuacji kryzysowej na krawędzi wojny może dojść – zauważył generał.

Obwód królewiecki, zamieszkany przez ponad milion osób, ma dla Rosji ogromne znaczenie militarne i strategiczne. Stacjonuje tam m.in. Flota Bałtycka. Królewiec został przyłączony do ZSRR w 1945 roku, a po jego rozpadzie pozostał częścią Rosji, oddzieloną od reszty kraju.

Syreny wyją nad obwodem królewieckim Gubernator obwodu Aleksiej Biesprozwannych przekazał, że w regionie uruchomiono system ostrzegania przed zagrożeniem ze strony dronów. 💬- Zareagował on na podejrzany obiekt zbliżający się od strony Litwy. Zagrożenia nie ma. Stan alarmowy zostanie wkrótce odwołany. Proszę o wyrozumiałość - napisał 📹Exilenova— Centrum Europy (dawniej Biełsat PL) (@CentrumEuropy) November 21, 2026

Sonda Czy Rosja naprawdę przygotowuje się do wojny z NATO? Tak, Kreml wyraźnie się zbroi Nie, to tylko straszenie Zachodu Groźba jest realna, ale NATO odstraszy Rosję Trudno ocenić