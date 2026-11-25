Detonacja materiałów wybuchowych w stanie Iowa. Sąd apelacyjny uchylił zakaz

Eksplozję przeprowadzono na terenie zakładów produkujących amunicję w miejscowości Middletown w stanie Iowa. Amerykańskie wojsko zdetonowało zawartość 68 beczek z materiałami wybuchowymi zawierającymi ołów. Na nagraniach pokazywanych przez stacje telewizyjne można było zobaczyć kłęby dymu unoszące się nad okolicą.

Decyzja o przeprowadzeniu detonacji spotkała się ze sprzeciwem organizacji ekologicznych, które obawiały się konsekwencji dla zdrowia mieszkańców i środowiska. Sprawa trafiła do sądu. W poniedziałek federalny sąd apelacyjny uchylił jednak tymczasowy zakaz przeprowadzenia operacji. Władze argumentowały, że materiały wybuchowe stały się na tyle niestabilne, że mogło dojść do ich samoistnej detonacji.

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Chmura cząsteczek ołowiu nad USA. Ewakuacja mieszkańców w pobliżu zakładów

Zgodnie z przewidywaniami amerykańskiego wojska chmura zawierająca cząsteczki ołowiu może dotrzeć nawet 160 km od miejsca wybuchu. Potencjalne skutki eksplozji mogą dotknąć tysięcy osób i około 350 gospodarstw rolnych. Część okolicznych mieszkańców wezwano do ewakuacji. Osobom mieszkającym dalej zalecono pozostanie w domach i szczelne zamknięcie okien.

Władze zapowiedziały zastosowanie zabezpieczeń ograniczających rozprzestrzenianie się szkodliwych cząsteczek. Amerykańska armia przestała używać azydku ołowiu około 15 lat temu. Substancja ta była wcześniej wykorzystywana do produkcji amunicji, a niektóre jej zapasy mają już ponad 60 lat. Na razie nie ustalono, jakie będą rzeczywiste skutki detonacji dla zdrowia mieszkańców i środowiska.

🚨 WOAH: The U.S. Army has detonated several tons of unstable lead azide in a controlled explosion at the Army Ammunition Plant in Middletown, Iowa. Emergency alerts were reportedly issued to residents up to 20 miles away before the blast. Praying everyone stays safe. 🙏🏾 https://t.co/GeTdvINTQF— Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) November 25, 2026