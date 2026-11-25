Dmitrij Miedwiediew eskaluje groźby: Rosja ma prawo i obowiązek użycia broni jądrowej w odpowiedzi na działania Zachodu.

Kreml ostrzega, że warunki do nuklearnego ataku już zaistniały, kierując przesłanie o "niebezpiecznych złudzeniach" do Kijowa i jego sojuszników.

Rosja rozważa "proporcjonalność" - sprawdź, co naprawdę kryje się za słowami Miedwiediewa i jakie globalne ryzyko niosą te ostrzeżenia.

"Kijów i jego sojusznicy muszą pamiętać, że Federacja Rosyjska ma nie tylko prawo, ale w różnych sytuacjach ma obowiązek użyć broni jądrowej" - padło z ust Miedwiediewa. Cytuje go "The Sun". Sytuacja na linii Zachód-Rosja wciąż się zaognia, do tego dochodzą niezrozumiałe ruchy USA.

"Formalnie już stworzyli nam sytuację"

Miedwiediew uważa, że właściwie to Rosja już teraz ma powody, by zaatakować. "Formalnie w wielu przypadkach strony zbiorowo nam się sprzeciwiające już stworzyły sytuacje, w których Rosja rozważa możliwość przeprowadzenia ataku nuklearnego. Oczywiste jest, że dotychczasowy przebieg kryzysu ukraińskiego nie stworzył stanu bezpośredniej konieczności użycia tej broni" - mówi.

Bez złudzeń

Ale dodaje: "Podejmując decyzje o działaniach nuklearnych prezydent Rosji zawsze kieruje się kompleksową analizą wszystkich czynników i proporcjonalnością między faktycznie wyrządzonymi szkodami a środkami odwetowymi. Reżim w Kijowie i jego sponsorzy nie mogą żywić niebezpiecznych złudzeń".

69