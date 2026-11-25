Ojciec Meghan Markle został oskarżony o posiadanie dziecięcej pornografii, a szokujące materiały ujawniono w jego magazynach w Los Angeles oraz dawnych miejscach zamieszkania.

Wśród zabezpieczonych przedmiotów są zdjęcia przedstawiające dorosłego mężczyznę z nagimi dziewczynkami, co pogłębia skalę przestępstwa i wzbudza przerażenie.

Rodzina Markle'a już lata temu ostrzegała przed jego niepokojącymi zachowaniami – dowiedz się, dlaczego te sygnały były ignorowane i jakie kluczowe szczegóły ujawnia obecne śledztwo.

Jak podała we wtorek stacja NBC Los Angeles, materiały, o posiadanie których oskarżony jest ojciec Meghan Markle, pochodzą z Filipin, gdzie kiedyś mieszkał, oraz z dwóch magazynów w Los Angeles, które wynajmuje od 2008 roku. "Zarzucono mu świadome posiadanie negatywów zawierające treści o charakterze seksualnym z udziałem dzieci. Według prokuratury federalnej Stanów Zjednoczonych w magazynach w Los Angeles zabezpieczono 78 przedmiotów, w tym slajdy, negatywy i książki" - podaje PAP.

Ojciec Meghan Markle i nagie małe dziewczynki na zdjęciach

To wciąż nie koniec. Wśród zdjęć znaleziono takie, na których widać dorosłego mężczyznę, najpewniej Markle'a, a przy nim nagą małą dziewczynkę. Na innym widać nagą dziewczynkę przed okresem dojrzewania w pomieszczeniu, które przypominało wnętrze jednego z moteli na Filipinach.

PAP przypomina, że na początku listopada Markle został aresztowany na Florydzie. Wtedy już usłyszał zarzuty posiadania dziecięcej pornografii. W najbliższym czasie ma mu zostać oficjalnie przedstawiony akt oskarżenia. Do niedawna przebywał w ośrodku opieki dla seniorów w Lakeland na Florydzie. Teraz już przebywa w areszcie.

Jego dzieci ostrzegały przed nim

Meghan Markle skomentowała niedawno całą sprawę. Powiedziała, że jest głęboko zaniepokojona i ujawniła, że już w 2018 r. do londyńskiej policji trafił list zawierający niepokojące zarzuty dotyczące jej ojca. Wcześniej przyrodni brat Meghan, Thomas Markle jr, powiedział mediom, że odkrył w dawnym domu ojca na Filipinach materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci i zgłosił sprawę policji. Ich ojciec nazwał to wówczas "chorymi kłamstwami". Meghan nie utrzymuje z nim kontaktu, nie zaprosiła go na swój ślub z księciem Harrym.

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