Samolot Cessna 210 rozbił się u wybrzeży Missisipi, a świadek zdarzenia opisał przerażające tempo opadania maszyny – około 3 km na minutę.

Akcja ratunkowa szybko przerodziła się w poszukiwanie ciał; wśród sześciu odnalezionych ofiar znaleziono także dwóch chłopców w wieku 8 i 10 lat.

Poznaj dramatyczne szczegóły tej katastrofy i dowiedz się, co łączy ją z inną niedawną tragedią lotniczą, która wstrząsnęła Ameryką.

Ros mówi, że samolot zniżał się z prędkością około 3 km na minutę! "Straż Przybrzeżna poinformowała, że ​​jednosilnikowy samolot Cessna 210 rozbił się na północny wschód od Horn Island w stanie Missisipi. Ekipa ratunkowa natychmiast udała się na miejsce katastrofy, przeszukując kilometry otwartej wody w desperackim poszukiwaniu ocalałych" - podaje "The Sun". Do ratowników dołączyły oddziały sił powietrznych. Po czterech godzinach odnaleziono jedynie trzy kamizelki ratunkowe, tratwę ratunkową i kabinę samolotu. Potem ratownicy zaczęli się natykać na zwłoki.

Katastrofa samolotu. Nie żyje dwóch chłopców

Odnaleźli sześć ciał - czwórki dorosłych oraz dwóch chłopców w wieku 8 i 10 lat. "Nasze najgłębsze wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich ofiar, którzy stoją w obliczu niewyobrażalnej straty" - mówi dowódca Trevor Blount, koordynator misji poszukiwawczo-ratowniczych sektora Straży Przybrzeżnej. Według serwisu FlightAware Cessna leciała z Nowego Orleanu do Fort Myers. Już rozpoczęto dochodzenie w sprawie katastrofy.

Kilka tygodni po innej tragedii

Portal przypomina, że do dramatu doszło zaledwie kilka tygodni po tym, jak na południu Florydy rozbił się samolot Learjet 60, w wyniku czego zginęło 9 osób. Media obiegły wówczas dramatyczne nagrania, na których słychać, jak pilot krzyczy "cholera, nie mamy już czasu". Zaraz później samolot uderzył w ziemię w Palm Beach.

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