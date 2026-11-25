Szokująca decyzja organizatorów Miss. Tego elementu już nie zobaczymy!

Konkursy piękności od lat wzbudzają emocje. Jedni uwielbiają widowiskowe prezentacje kandydatek, inni krytykują tego typu wydarzenia za skupianie uwagi przede wszystkim na wyglądzie kobiet. Teraz organizatorzy postanowili wprowadzić zmiany, które mają nadać rywalizacji nowy charakter. Nie chodzi jedynie o odświeżenie formuły, ale również o sposób przedstawiania uczestniczek. Jak się okazuje, znikną charakterystyczne numerki, a także jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów konkursów - pokaz w strojach kąpielowych.

Igor Włodarczyk w rozmowie z Julitą Buczek przyznaje, że pomysł rezygnacji z numerków dojrzewał w nim już od pewnego czasu. W końcu uznał, że nadszedł odpowiedni moment, by całkowicie z nich zrezygnować. Jak tłumaczy, kandydatki powinny być przedstawiane przede wszystkim jako konkretne osoby, a nie anonimowe uczestniczki oznaczone kolejnymi cyframi.

Mnie numerki już od jakiegoś czasu uwierały, tworząc nowy format, stwierdziłem, że to już jest ten czas najwyższy, żeby z tego zrezygnować. Dziewczyny są osobami, nie są numerkami. My oczywiście zawsze się do nich zwracamy w bardzo taki podmiotowy sposób, na każdym etapie tak je traktujemy. Chcemy, żeby to też wybrzmiało w tych najważniejszych momentach, że nie idzie kandydatka numer 5 i 10, tylko idzie Kasia, Apolonia i Karolina - mówi nam Włodarczyk.

To jednak nie koniec zmian. Organizatorzy zdecydowali również, że w programie nie pojawi się pokaz w kostiumach kąpielowych. Jak wyjaśnia pomysłodawca nowego formatu, media społecznościowe dają dziś kobietom wiele możliwości prezentowania siebie, dlatego taki element nie musi już być obowiązkową częścią konkursu.

Kandydatki nie będą więc już oceniane przez pryzmat takiego pokazu, a organizatorzy chcą ograniczyć liczbę prezentacji i skupić się na innych elementach wydarzenia. Nie ukrywają przy tym, że zmiany mogą podzielić publiczność. Jednym nowa formuła przypadnie do gustu, inni mogą tęsknić za dotychczasową tradycją.

Myślę, że te kostiumy kąpielowe już nie powinny być taką solą w oku niektórych na wyborach MISS. Natomiast skoro to jest nowy projekt, postanowiliśmy i ograniczamy liczbę pokazów. Pierwszy pokaz, który ucięliśmy, to kostiumy kąpielowe. Może scena to nie jest do końca miejsce na kostiumy kąpielowe, chociaż są pokazy Victoria Secret i też się super oglądają. Jest to show, ale myślę, że to zawsze było takim powodem do takiego stereotypowego myślenia, drwin i przyklejenia łatki, później te nagłówki, że... paradowały w kostiumach kąpielowych. Teraz nie będą paradowały. Może się to niektórym spodoba, niektórym nie. Oczywiście zawsze mogą być zwolennicy, przeciwnicy, ale my idziemy z tą nową misją, nową wizją i mam nadzieję, że ona się spodoba - mówi "Super Expressowi" Igor Włodarczyk.

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