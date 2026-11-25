Ostateczne starcie o koronę i tytuł Miss Universe 2026 rozegrało się w nocy z 24 na 25 listopada według polskiego czasu. Spośród przeszło stu kandydatek z różnych zakątków globu tylko jedna zrealizowała swoje wielkie marzenie o triumfie, podczas gdy pozostałe uczestniczki musiały pogodzić się z porażką. Do ścisłej, klasyfikowanej grupy awansowało jedynie 30 kobiet, a ostateczne wyniki przedstawiamy poniżej.

Miss Universe 2026 dla gospodyni. Triumf reprezentantki Portoryko

Główna nagroda powędrowała w ręce kandydatki z Portoryko, co oznacza szóste w historii zwycięstwo tego wyspiarskiego kraju w konkursie Miss Universe. Tegoroczna zwyciężczyni wystąpiła w roli gospodyni, gdyż finałową galę zorganizowano w San Juan, czyli stolicy tej należącej do USA wyspy. Tym samym, po dokładnie 25 latach powtórzył się scenariusz z 2001 roku, kiedy to reprezentantka gospodarzy z Portoryko również sięgnęła po najwyższy laur.

Wyniki Miss Universe 2026. Jak wypadła Vivica Lewandowski z Polski?

Biało-czerwone barwy reprezentowała w tym roku Vivica Lewandowski, Amerykanka z polskimi korzeniami pochodząca ze stanu Illinois. Urodziwa kandydatka zwróciła na siebie uwagę między innymi za sprawą kreacji narodowej, do stworzenia której inspiracją było Zakopane. Ostatecznie, w stawce liczącej 116 uczestniczek nasza przedstawicielka nie zdołała awansować do finałowej trzydziestki najwyżej ocenionych piękności.

Ostateczna klasyfikacja w konkursie Miss Universe 2026 przedstawia się w następujący sposób.

Koronę i tytuł zwyciężczyni wywalczyła reprezentująca Portoryko Jennifer Barreto .

. Na drugim miejscu jako I wicemiss uplasowała się Melissa Núñez z Dominikany.

Tytuł II wicemiss powędrował do Clary Vegas, reprezentującej Wenezuelę.

Jako III wicemiss wyróżniona została Bea Millan-Windorski z Filipin.

Ostatnią wicemiss okazała się pochodząca z Nowej Zelandii Georgia Waddington.

W ścisłej dwunastce konkursu znalazły się ponadto kandydatki reprezentujące Chile, Demokratyczną Republikę Konga, Francję, Kolumbię, Kubę, Nikaraguę oraz Stany Zjednoczone.

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Kim jest Jennifer Barreto? Nowa miss napisała wyjątkową historię

Świeżo upieczona posiadaczka korony Miss Universe pochodzi z położonego na zachodzie Portoryko miasta Isabela i ma niespełna 26 lat. Kobieta zdobyła wykształcenie psychologiczne, które następnie poszerzyła na studiach drugiego stopnia z zakresu psychologii oraz pracy socjalnej. Zawodowo Jennifer Barreto specjalizuje się we wsparciu psychologicznym dla weteranów wojskowych oraz ich rodzin. Początkowo działała w tym obszarze jako wolontariuszka, a później otrzymała posadę w strukturach amerykańskiego Departamentu Obrony w Teksasie.

Zanim sięgnęła po tytuł najpiękniejszej mieszkanki Portoryko, nie miała żadnej styczności z branżą modelingową ani podobnymi wyborami. W ramach przygotowań do startu w rywalizacji zdołała schudnąć nieco ponad 30 kilogramów. W życiu prywatnym zwyciężczyni jest związana z sierżantem amerykańskich sił powietrznych, z którym wspólnie wychowuje siedmioletnią córkę. Według ekspertów, Barreto zapisała się w historii jako pierwsza kobieta będąca matką w momencie zdobycia korony Miss Universe.

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