Katarzyna Glinka wygrzewa się na Karaibach

Katarzyna Glinka postanowiła uciec od zimowej aury i zamiast grubych kurtek, szalików oraz minusowych temperatur wybrała rajskie krajobrazy Karaibów. Podczas gdy w Polsce pojawił się pierwszy śnieg, gwiazda serialu "Barwy szczęścia" cieszy się słońcem, błękitną wodą i egzotyczną atmosferą. Aktorka nie zamierza ukrywać, jak bardzo podoba jej się taki sposób na spędzanie jesienno-zimowych dni. W mediach społecznościowych dzieli się kadrami z wyjazdu, pokazując, że przygoda dostarcza jej mnóstwa radości. Wygląda na to, że Glinka znalazła idealny sposób, by na chwilę zapomnieć o chłodzie i naładować baterie w wyjątkowo pięknych okolicznościach przyrody.

ZOBACZ TAKŻE: Polka w zaskakującej kreacji na Miss Universe 2026. Jej suknia to hołd dla Zakopanego

Aktorka pokazała zdjęcia z wyjazdu

Na profilu na Instagramie Katarzyny Glinki pojawiły się zdjęcia z wakacji. Gwiazda postanowiła też nieco opowiedzieć o atrakcjach. Na miejsce czekało na nią więcej niż tylko promienie słońca. Takiego wyjazdu, szczególnie patrząc na polski listopad, zdecydowanie można jej pozazdrościć.

Pływaliśmy w cenotach, podziemnej rzece, kąpaliśmy się w wodospadzie. Oglądaliśmy jaszczurki, motyle, widzieliśmy pięknego węża. Przeżyliśmy cudowną tropikalną burzę. Leżeliśmy gapiąc się przez pół dnia nie w telefon, a w fale. Fajne to - czytamy w opisie zdjęć na na jej profilu na Instagramie Instagramie.

Fotografie można znaleźć w galerii w tym artykule.

Kim jest Katarzyna Glinka?

Katarzyna Glinka to polska aktorka filmowa, serialowa i teatralna, a także prezenterka telewizyjna. Urodziła się 19 kwietnia 1977 roku w Świdnicy. Jest absolwentką Wydziału Aktorskiego łódzkiej Szkoły Filmowej. Ogólnopolską rozpoznawalność i sympatię widzów zdobyła dzięki roli Kasi Górki w popularnym serialu "Barwy szczęścia"”, w którym występuje od 2007 roku. Na swoim koncie ma również role w produkcjach "Tancerze", "Klan", "Pierwsza miłość" i "Na dobre i na złe". Wystąpiła także w filmach „Och, Karol 2” oraz „Wyjazd integracyjny”. Publiczność mogła oglądać ją również w programach rozrywkowych, między innymi "Tańcu z gwiazdami".

Kasia Glinka wywiad