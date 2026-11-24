W rejonie skrzyżowania ulic Mickiewicza i Kątowej na warszawskim Żoliborzu wydarzył się groźny wypadek.

Jadący na rowerze 9-letni chłopiec uderzył w śmieciarkę na przejściu dla pieszych.

Dziecko doznało rozległych urazów głowy, przez co w stanie ciężkim zostało zabrane do szpitala.

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Wypadek na Żoliborzu. 9-latek wjechał rowerem w śmieciarkę

Służby ratunkowe odebrały informację o tym zdarzeniu przed południem. W okolicy skrzyżowania ulic Mickiewicza oraz Kątowej poruszający się na rowerze 9-latek wjechał bezpośrednio w śmieciarkę na pasach. Uderzenie okazało się niezwykle silne i spowodowało u dziecka bardzo groźne obrażenia głowy. Poszkodowany chłopiec potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej. W ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.

Policja bada okoliczności potrącenia 9-latka

Na miejscu wypadku pracowali policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady i sporządzali dokumentację dotyczącą zdarzenia. Sprawdzili również alkomatem kierowcę śmieciarki. Badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy w chwili wypadku. Teraz policjanci dokładnie ustalają, jak doszło do zderzenia.

Źródło: Miejski Reporter