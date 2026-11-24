Cud w Nowym Jorku, czyli historia kieleckiego „Kopciuszka”

Był 1994 rok. Na łamach „Super Expressu” ukazał się poruszający reportaż o 14-letniej wówczas Oli Wawrzeckiej z kieleckiego Domu Dziecka. Dziewczyna marzyła tylko o jednym: o prawdziwej, ciepłej rodzinie i szansie na normalną naukę.

Wystarczył jeden artykuł. Po publikacji telefon w redakcji rozgrzał się do czerwoności. Wśród czytelników znalazło się bezdzietne małżeństwo spod Opola. Poruszeni historią nastolatki, postanowili otworzyć przed nią nie tylko drzwi swojego domu, ale przede wszystkim serca. Przygarnęli Olę, dali jej miłość, poczucie bezpieczeństwa i sfinansowali wymarzoną edukację.

Finał tej historii przerósł najśmielsze scenariusze filmowe. Dziewczyna ukończyła studia, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, znalazła dobrą pracę i poznała miłość swojego życia - Amerykanina, z którym stanęła na ślubnym kobiercu. Po 13 latach od pierwszej publikacji do warszawskiej redakcji nadszedł wzruszający list z Manhattanu. „Dzięki wam mam męża i cudowne życie” - napisała dorosła już Ola, przesyłając zdjęcia ze swojego nowego, szczęśliwego świata.

„Pozwólcie mu żyć”. Walka o każdy oddech

Zupełnie inny, dramatyczny wymiar miała walka o życie pana Piotra Zaremby z Radomia, opisana w lutym 2007 roku. Mężczyzna zmagał się z zaawansowanym nowotworem. Jedynym ratunkiem była nowoczesna kuracja specjalistycznym lekiem. Cena była jednak zaporowa - półtoramiesięczna terapia kosztowała aż 24 tysiące złotych.

Do redakcji napisała 18-letnia Kasia, córka chorego: „Moi rodzice są pracownikami fizycznymi i zarabiamy na tyle, że dajemy sobie radę w życiu. W Radomiu zarobki są małe. Tata zarabia 1300 zł. Błagam, pozwólcie mu żyć…”

Dziennikarze natychmiast opublikowali apel na jedynce gazety. Siła oddziaływania gazety okazała się potężna: z redakcją skontaktowali się przedstawiciele jednego z koncernów farmaceutycznych. Firma zadeklarowała bezpłatne przekazanie dawek ratujących życie leku panu Piotrowi. Dzięki nagłośnieniu sprawy ojciec Kasi zyskał bezcenny czas i nadzieję.

Janusz Świtaj: Listy, które przezwyciężyły chęć eutanazji

Jedną z najbardziej wstrząsających i znanych w całej Polsce spraw była historia Janusza Świtaja. Całkowicie sparaliżowany po wypadku komunikacyjnym mężczyzna od kilkunastu lat był przykuty do łóżka i respiratora. W lutym 2007 roku, wyczerpany cierpieniem i poczuciem bycia ciężarem dla starzejących się rodziców, złożył w sądzie bezprecedensowy wniosek o zgodę na zaprzestanie uporczywej terapii, czyli de facto na eutanazję.

Wielu komentatorów rozpoczęło wówczas akademickie spory etyczne, ale dziennikarze „Super Expressu” zrobili coś zupełnie innego: postanowili dać Januszowi powód, by chciał żyć. Redakcja zaapelowała do milionów swoich odbiorców: „Napiszcie do Janusza. Pokażcie mu, że nie jest sam!”.

Efekt tej akcji przerósł najśmielsze oczekiwania! Do pokoju mężczyzny listonosze przynosili worki pełne listów, telegramów i upominków z całej Polski i świata. Czytelnicy dzielili się ciepłem, oferowali pomoc, modlitwę i wsparcie finansowe.

Finał tego zrywu solidarności był niezwykły. Janusz Świtaj poczuł, jak wielką wartość ma jego życie. Wycofał wniosek z sądu, podjął studia psychologiczne, napisał książkę, znalazł pracę w fundacji Anny Dymnej i sam stał się ambasadorem oraz opiekunem osób z niepełnosprawnościami. Gazeta nie tylko relacjonowała jego ból, ale stała się mostem, który zawrócił człowieka z krawędzi śmierci.

Koza ważniejsza od człowieka i reporterzy z wałkami w rękach

Dziennikarze „Super Expressu” zawsze potrafili bezlitośnie obnażać absurdy polskiej machiny biurokratycznej. Szerokim echem odbiła się publikacja z połowy lutego 2007 roku zatytułowana: „Urzędników bardziej interesuje los kozy niż staruszki”. Nasi reporterzy ujawnili, że gminna komisja potrafiła drobiazgowo wizytować zagrodę i badać dobrostan zwierzęcia, całkowicie ignorując fakt, że tuż obok, w zrujnowanej izbie, bez ogrzewania, bieżącej wody i mediów wegetuje schorowana, samotna seniorka. Po interwencji tabloidu urzędnicy musieli natychmiast znaleźć środki na godne warunki życia dla kobiety.

Dziennikarze nie ograniczali się jednak wyłącznie do pisania za biurkiem. Kiedy było trzeba, reporterzy odłożyli dyktafony, chwycili za pędzle i wałki malarskie, by własnoręcznie odmalować w bajkowe motywy ponure korytarze w dziecięcym szpitalu dla chorych na mukowiscydozę w Rabce-Zdroju.

Innym razem, gdy mroźna zima sparaliżowała południe kraju, a setki kierowców utknęły w gigantycznych, wielogodzinnych zatorach na zaśnieżonych podjazdach górskiej trasy, dziennikarze SE ruszyli na ratunek z termosami gorącej kawy i herbaty.

Największa siła "Super Expressu"

Przez 35 lat na łamach gazety przewinęły się setki zbiórek na protezy, wózki inwalidzkie, pomoc pogorzelcom i powodzianom. Właśnie w tych historiach kryje się największa siła „Super Expressu” - dowód na to, że nawet w krzykliwej formule tabloidu można zachować to, co najważniejsze: bezwarunkową solidarność z drugim człowiekiem.