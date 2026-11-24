Widzowie zobaczyli już półfinałowy odcinek 19. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Na ostatniej prostej przed wielkim finałem z tanecznym show musiał pożegnać się Piotr „Guma” Gumulec, którego pożegnalne przemówienie okrzyknięto jednym z najlepszych w przekraczającej dwadzieścia lat historii tego formatu. Kabareciarz pozostał wierny swojemu stylowi i postawił na ogromną dawkę humoru, wystawiając każdemu z członków jury indywidualne noty połączone z zabawną parodią.

Piotr Gumulec odpadł z „Tańca z Gwiazdami”. W jego obronie stanęła Julia Wieniawa

Nadmiar emocji sprawił jednak, że Piotr Gumulec pominął milczeniem niezwykle istotną dla siebie kwestię. Na starcie zmagań w programie uczestnik rzadko spotykał się z poważnym traktowaniem, co wynikało bezpośrednio z jego zawodowego zajęcia. Sporo widzów zakładało z góry, że pójdzie śladem Tomasza Karolaka oraz Piotra Kędzierskiego i skupi się na żartach zamiast na nauce choreografii. Jedną z pierwszych osób, które publicznie stanęły wówczas w obronie kabareciarza, była Julia Wieniawa.

Moim największym zaskoczeniem i taką metamorfozą tego programu jest Guma. On zasługuje na finał. Nie zaśmiewa tego tańca, naprawdę jest coraz lepszy - chwaliła go w rozmowie z Eską.

Teraz sam Piotr Gumulec otwarcie przyznał, że sugestie o lekceważącym podejściu do udziału w „Tańcu z Gwiazdami” sprawiały mu ogromną przykrość.

Piotr Gumulec szczerze o porównaniach do Tomasza Karolaka w „Tańcu z Gwiazdami”

W wywiadzie udzielonym dla Radia Eska kabareciarz nie krył satysfakcji z faktu, że udało mu się przełamać stereotyp wyłącznie zabawnego uczestnika w tym tanecznym formacie.

Zapomniałem tego powiedzieć w mojej mowie końcowej, kiedy oceniałem jury, a miałem to w głowie. To, że ktoś potrafi rozbawiać ludzi, to nie znaczy, że nie podchodzi poważnie do pewnych rzeczy. I trochę mnie to bolało, nie ukrywam, że zostałem potraktowany, że będę sobie robił z tego programu żarty. Powiedziałem Julii, jak spotkaliśmy się na naszym drugim spotkaniu, bo na pierwszym nic nie powiedziałem, bo mnie zatkało, ale na drugim, kiedy już odzyskałem głos i rozmawialiśmy w miarę jak ludzie, powiedziałem jej: »Słuchaj, ja nic nie umiem. Boli mnie kręgosłup, mam krótszą nogę, bolą mnie kolana. Nie za bardzo mam mięśnie, nie mam kondycji, jestem gruby. Ale mogę ci powiedzieć jedno: będę się starał na maksa. Dam z siebie wszystko. Tyle, ile będziesz chciała, ile będę mógł, tyle z siebie dam«. I dotrzymałem słowa. I myślę, że stąd wziął się ten sukces, że spotkało się dwoje pracowitych ludzi, jednocześnie wrażliwych, jednocześnie takich, którzy mogą sobie przekazywać dobre rzeczy nawzajem - powiedział.

Gumulec zostawił 15 kg na parkiecie! Bolały go porównania do Karolaka i Kędzierskiego