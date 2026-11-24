Nie żyje Stacy Keach. Miał 85 lat

10 listopada zmarł Stacy Keach. Był jednym z najbardziej wszechstronnych amerykańskich aktorów swojego pokolenia. Ogromną popularność zyskał dzięki tytułowej roli w kultowym serialu "Mike Hammer". Urodził się i wychował w Stanach Zjednoczonych. Kształcił się m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Yale School of Drama oraz w londyńskiej Academy of Music and Dramatic Art.

Stacy Keach na swoja drugą ojczyznę wybrał Polskę. W 1986 roku poślubił swoją czwartą żonę, aktorkę polskiego pochodzenia Małgorzatę Tomassi. Poznali się na planie serialu "Mike Hammer" i doczekali dwójki dzieci: syna Shannona i córki Karoliny.

Wiele lat temu kupił żonie willę w podwarszawskiej Magdalence. Gwiazdor Hollywood w 2015 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Ostatnie lata życia spędził w swoim polskim domu. Zmarł we wtorek, 10 listopada po długiej walce z chorobą serca. Miał 85 lat.

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Incydent na pogrzebie Stacy'ego Keacha. Wdowa nie była zadowolona

Pogrzeb aktora odbył się we wtorek, 24 listopada. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w południe w kościele sióstr wizytek przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Przy trumnie złożono bukiety czerwonych kwiatów, do których z czasem dołączyły wieńce.

Po zakończeniu uroczystości biały karawan z trumną udał się w kierunku Powązek Wojskowych. Zaraz za nim podążała biała limuzyna, w której jechała najbliższa rodzina Stacy'ego Keacha. Jednak przy bramie czekała na nich przykra niespodzianka. Pojazd nie został bowiem wpuszczony na teren cmentarza. Szlaban zamknął się zaraz po wjeździe karawanu.

Kierowcy pojazdu po rozmowie z portierką musiał się wycofać. Po chwili z limuzyny wysiadła Małgorzata Tomassi, która raczej nie była zadowolona z takiego obrotu sprawy. Razem ze swoimi bliskimi stanęła za karawanem i pieszo udali się na miejsce ostatniego spoczynku aktora.

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