W środę (25 listopada) widzowie zobaczą na żywo półfinał "Top Model". Joanna Krupa, która jest przewodniczącą jury, do Polski przyleciała jednak dużo wcześniej i nie chodziło o próby do show. Jak dowiedział się "Super Express", modelka przybyła do kraju, by pomagać zwierzętom.

Przyleciałam do Polski wcześniej, zanim przyjdą mrozy, żeby nie powtórzyła się sytuacja sprzed roku, kiedy to zwierzęta w schroniskach cierpiały z powodu zimna. Kontaktuję się z zaprzyjaźnionymi fundacjami, dowiaduję się, czego im potrzeba. Musimy zacząć działać wcześniej - mówi nam Joanna Krupa.

Jej pierwszym punktem na mapie pomagania była wizyta w Fundacji Azylu pod Psim Aniołem. Krupa odwiedziła schronisko wraz z politykiem Lewicy, Robertem Biedroniem. Towarzyszył im zwycięzca jednej z aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gwiazda przyleciała do ojczyzny razem z córką, 7-letnią już Ashą. Nie było to dla niej łatwe, bo na każdy wyjazd dziewczynki musi zgodzić się jej ojciec - Douglas Nunes. Piękna modelka nie ukrywa, że czasami trudno jest jej się dogadać z byłym partnerem, ale dla Joanny wyjątkowo cenne jest, by jej córeczka poznawała Polskę i polską kulturę. A także, żeby widziała, jak mama pomaga zwierzętom.

Jest ze mną córcia. Cieszę się, że Asha będzie mogła zobaczyć, jak działam na rzecz zwierząt. Będzie mogła pomagać razem ze mną, bo sama również ma ogromne serce dla zwierząt - mówi dumna z córci Joanna.

Przypomnijmy, że Joanna Krupa od lat walczy o prawa zwierząt. Wzięła udział w kilku kampaniach PETA - międzynarodowej organizacji non-profit działającej na rzecz praw zwierząt. Bliskie jej sercu są szczególnie psy, ale przed rokiem, podczas fali mrozów, razem z "Super Expressem" odwiedziła także schronisko dla koni.

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