Norweski wokalista usłyszał wstrząsającą diagnozę lekarską w 2022 roku. Wykryto u niego postępującą w układzie nerwowym chorobę Parkinsona, która mogła rozwijać się już od trzydziestu lat. Początkowo Morten Harket ukrywał ten fakt przed swoimi fanami, jednak obecnie otwarcie opowiada o życiu ze schorzeniem.

Morten Harket z zespołu a-ha zmaga się z chorobą Parkinsona i wydaje nowy album

Wokalista grupy a-ha poinformował opinię publiczną o swoich problemach zdrowotnych w 2025 roku, mając już za sobą dwa zabiegi chirurgiczne. Artysta przyznał wówczas, że zmagał się z wieloma trudnościami, które dawały o sobie znać nawet podczas wykonywania prostych prac domowych. Mimo tych przeszkód schorzenie nie zatrzymało jego działań artystycznych. Choć od premiery wielkiego hitu "Take on me" w 1985 roku zespół czasami zawieszał działalność, obecnie grupa a-ha szykuje się do wydania nowej płyty zatytułowanej "Human grace". Będzie to ich pierwsze wydawnictwo od dwunastu lat.

Przeszedł dwie operacje, ma problemy z emocjami i głosem

Obecnie 67-letni Morten Harket każdego dnia stawia czoła skutkom swojego schorzenia. Zanim muzyk zdecydował się na publiczne wyznanie prawdy, w 2024 roku poddał się dwóm skomplikowanym operacjom w jednej z klinik na Florydzie. Najpierw w czerwcu lekarze wykorzystali metodę DBS, aby umieścić elektrodę w jednej z półkul mózgowych artysty, a w grudniu powtórzyli tę procedurę po drugiej stronie. Z perspektywy czasu wokalista ocenia, że przeprowadzone leczenie polepszyło jego ogólną sprawność fizyczną, ale wciąż boryka się on z trudnościami w mówieniu, śpiewaniu oraz panowaniu nad własnymi emocjami.

Czasami nagle zaczynam płakać i nie mogę przestać albo zaczynam się śmiać, ale to nie jestem ja. Te emocje nie wydają mi się moje. To trudne, kiedy czujesz, że tracisz to, kim jesteś - powiedział ostatnio w rozmowie z "The Sunday Times".

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Gwiazdor zaakceptował diagnozę. Kieruje się radą sędziwego ojca

Podczas jednej z rozmów z dziennikarzami w 2025 roku Morten Harket wyznał, że bez większego trudu zaakceptował informację o swoim stanie zdrowia. Kluczowe okazało się w tym przypadku podejście jego sędziwego taty. Reidar Harket w młodości zamierzał poświęcić się karierze pianisty oraz dyrygował chórem, ale ostatecznie wybrał zawód lekarza w Oslo i przekazał swoim dzieciom niezwykle cenną wiedzę medyczną. Zmagający się z nieuleczalną chorobą Parkinsona wokalista kieruje się w codziennym życiu konkretną maksymą przejętą od rodzica.

Nie miałem żadnego problemu z akceptacją diagnozy. Z czasem wziąłem sobie do serca nastawienie mojego 94-letniego ojca do tego, jak organizm stopniowo się poddaje: używam tego, co jeszcze działa - powiedział szczerze gwiazdor a-ha.

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