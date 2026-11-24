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Lekarze nie dostali zgody. Poszło o pieniądze

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki wystąpiła o wydzierżawienie całej nieruchomości przy Nowym Świecie na okres 30 lat. Instytucja planowała przenieść tam zbiory przechowywane obecnie przy ul. Jazdów 1a.

Jeszcze wcześniej przedstawicielka biblioteki informowała, że placówka złożyła potrzebne dokumenty, uzyskała poparcie instytucjonalne. Budynek, mimo że jest zarządzany przez stołeczny ratusz, należy do Skarbu Państwa, dlatego zgodę na jego wieloletnią dzierżawę musiał wydać wojewoda mazowiecki. Mariusz Frankowski nie zaakceptował wniosku biblioteki. Poszło o pieniądze.

– W związku z brakiem wystarczających gwarancji finansowych przedstawionych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki, potwierdzających możliwość sfinansowania remontu budynku oraz dostosowania go do planowanej działalności, Wojewoda Mazowiecki nie wyraził zgody na jego wydzierżawienie – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego.

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Problemem nie była więc sama idea utworzenia biblioteki. Kluczowe okazało się finansowanie kosztownej rewitalizacji oraz przystosowania chronionego zabytku do przechowywania i udostępniania zbiorów.

Plan Głównej Biblioteki Lekarskiej zakładał przejęcie całego obiektu, nie tylko powierzchni zajmowanej wcześniej przez salon Empik. To oznaczałoby potrzebę przystosowania gmachu między innymi do przechowywania dużej liczby książek i dokumentów oraz zabezpieczenia zbiorów przed pożarem czy zalaniem. Na każdą zmianę zgodę musiałby wydać mazowiecki konserwator zabytków.

Kolejny pomysł na dawny Empik upadł

Główna Biblioteka Lekarska nie była pierwszą instytucją rozważaną jako przyszły użytkownik zabytku.

Po wyprowadzce Empiku miasto planowało oddać nieruchomość w dziesięcioletnią dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu. Wybrany najemca miał przeprowadzić remont i ponownie uruchomić działalność w budynku.

W grudniu 2024 r. wojewoda wyraził zgodę na taką procedurę. Przetarg został jednak wstrzymany, gdy na początku 2025 r. nieruchomością zainteresowało się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozważano ulokowanie tam Narodowego Centrum Kultury, ale z tego wariantu ostatecznie zrezygnowano. Teraz nieaktualny staje się również plan Głównej Biblioteki Lekarskiej.

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Co dalej ze słynnym pustostanem?

Po odmowie wojewody nadal nie wiadomo, kto zajmie budynek przy Nowym Świecie 15/17.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Marzena Gawkowska przekazała w rozmowie z „SE”, że nie zapadła ostateczna decyzja dotycząca przyszłej funkcji nieruchomości. Wiadomo natomiast, że obiekt ma służyć celom publicznym i nie jest obecnie przeznaczony na wynajem komercyjny.

Niezależnie od poszukiwania przyszłego użytkownika miasto zabiega o pieniądze potrzebne do zabezpieczenia niszczejącego obiektu. W lipcu 2026 r. Zarząd Mienia Skarbu Państwa wystąpił do wojewody o środki na wykonanie prac wynikających z zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wniosek został przekazany do Ministerstwa Finansów. Opiewa na:

3,4 mln zł na 2027 r. ,

, 300 tys. zł na 2028 r.

Łącznie miasto stara się więc o 3,7 mln zł.

Nie jest to budżet pełnej rewitalizacji. Pieniądze mają służyć przede wszystkim przeprowadzeniu koniecznych prac remontowo-naprawczych i zabezpieczeniu zabytku przed dalszą degradacją. Ministerstwo Finansów nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji o przyznaniu tej kwoty.

Koszt gruntownego remontu kamienicy i dostosowania jej do współczesnych standardów będzie spoczywać na dzierżawcy.

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Empik wyprowadził się po 71 latach

Dawny salon zajmował około 945 mkw. powierzchni w podziemiu, na parterze i pierwszym piętrze. Wcześniej korzystał również z drugiego piętra.

Empik zamknął placówkę w lutym 2022 r. Spółka wskazywała na niemal dwukrotną podwyżkę czynszu oraz wysokie koszty niezbędnego remontu. Rozmowy z miejskimi urzędnikami dotyczące dalszego najmu i rozliczenia inwestycji zakończyły się niepowodzeniem.

Od tego czasu jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Nowego Światu pozostaje pusty. Wyjątkiem był krótki okres, gdy w budynku działał tymczasowy punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy.

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Symbol odbudowy Warszawy

Historia posesji zaczyna się jeszcze przed wojną. Pierwszą dużą kamienicę wzniesiono w tym miejscu w 1823 r. według projektu Adolfa Schucha. Obiekt później przebudowano i podwyższono. W latach 30. XX wieku mieścił się tam Café Club z restauracją, kawiarnią i dancingiem.

Podczas okupacji lokal był przeznaczony wyłącznie dla Niemców. Gwardia Ludowa przeprowadziła tam dwa zamachy, w październiku 1942 r. oraz w lipcu 1943 r. Kamienica została zniszczona podczas wojny. Obecny obiekt powstał w czasie powojennej odbudowy.

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Obecny budynek został oddany do użytku w 1950 r. Na jego elewacji znajduje się charakterystyczny napis:

Cały naród buduje swoją stolicę.

Gmach miał reprezentacyjny i propagandowy charakter, związany z powojenną odbudową Warszawy. Tymczasowo działała w nim Naczelna Rada Odbudowy Warszawy. W lipcu 1951 r. otwarto pod tym adresem Klub Międzynarodowej Prasy i Książki. Na parterze powstała kawiarnia z miejscem na ogródek, na piętrze sala zebrań, a w podziemiu przestrzeń wystawowa.

Z czasem placówka przekształciła się w Empik. Przez niemal 71 lat pozostawała jednym z najważniejszych miejsc związanych z książką, prasą i kulturą popularną w centrum Warszawy.