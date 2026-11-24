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Śledczy wpadli na trop 26-latka

Początkiem akcji były ustalenia dotyczące 26-letniego obywatela Białorusi. Policjanci zdobyli informacje wskazujące, że mężczyzna może uczestniczyć w narkotykowym procederze i korzystać z pomocy innych osób.

Śledczy rozpoczęli sprawdzanie jego kontaktów oraz miejsc, z których mogli korzystać podejrzewani. Następnie przystąpili do skoordynowanych zatrzymań i przeszukań. Podczas akcji zatrzymano:

czterech obywateli Białorusi,

obywatelkę Ukrainy.

Wszystkie osoby trafiły początkowo do policyjnych pomieszczeń dla zatrzymanych. Po analizie zgromadzonych materiałów prokurator przedstawił jednak zarzuty trzem obywatelom Białorusi w wieku od 21 do 26 lat.

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Ponad dwa kilogramy różnych substancji

Policjanci przeszukali mieszkania, samochody oraz rzeczy należące do zatrzymanych. Znaleźli ponad dwa kilogramy różnego rodzaju narkotyków.

Wśród zabezpieczonych substancji były między innymi:

marihuana,

mefedron,

amfetamina,

kokaina,

tabletki MDMA,

LSD.

Narkotyki były częściowo podzielone na mniejsze pakunki. Według policji sposób ich przygotowania wskazywał, że miały zostać przekazane klientom. Zdaniem służb zatrzymani mieli przygotowane już około 1,5 tys. dilerskich porcji.

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Paczki miały trafiać do automatów

Według ustaleń prokuratury trzej mężczyźni mieli przechowywać narkotyki i przygotowywać je do dalszego obrotu. Gotowe pakunki miały być wysyłane za pomocą automatów paczkowych. Taka metoda pozwala ograniczyć bezpośrednie spotkania sprzedającego z odbiorcą.

Prokuratura zarzuciła trzem obywatelom Białorusi udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Według śledczych podejrzani mieli zajmować się tym regularnie i uczynić z przestępczej działalności stałe źródło dochodu.

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Decyzją sądu, cała trójka obcokrajowców spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Mężczyznom grozi teraz kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawa może mieć dalszy ciąg.