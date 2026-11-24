Kierowca ciężarówki zepchnął auto na pobocze. Nagranie szokuje

Ford zjechał na przeciwny pas

Do wypadku doszło w poniedziałek, 23 listopada, około godz. 23.40 na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Lipa w gminie Raciąż. Miejsce znajduje się w powiecie płońskim, niedaleko granicy z powiatem ciechanowskim.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Płońsku otrzymał zgłoszenie tuż przed północą. Na miejsce wysłano policjantów, strażaków i ratowników medycznych.

- Według wstępnych ustaleń 21-latek jechał Fordem w kierunku Glinojecka. W pewnym momencie samochód znalazł się na przeciwległym pasie ruchu. W konsekwencji doszło do czołowego zderzenia z ciężarowym Volvo kierowanym przez obywatela Litwy - informuje „Super Express” sierż. Eliza Koźlicka, p.o. oficera prasowego KPP w Płońsku.

Przeczytaj także: „Ksiądz z Osiedla” ma milczeć! Pomagał ludziom, teraz ma związane ręce. Czy jego działalność przeszkadzała przełożonym?

Samochód rozpadł się na części

Fotografie wykonane po wypadku pokazują kompletnie roztrzaskany samochód osobowy. Ford rozpadł się na części, a jego nadwozie zostało niemal całkowicie zmiażdżone. Poszczególne fragmenty wraku leżały w znacznej odległości od siebie. Strażacy z OSP Glinojeck, którzy uczestniczyli w działaniach, opisali, że osobówka była roztrzaskana na „kilkanaście kawałków”.

Obrażenia 21-letniego kierowcy okazały się śmiertelne. Mężczyzna zginął na miejscu. Ratownicy nie byli w stanie uratować jego życia.

Volvo prowadził obywatel Litwy. Mężczyzna nie odniósł obrażeń. Badanie wykazało, że był trzeźwy.

Jak dodają służby, na polecenie Prokuratury Rejonowej w Płońsku zabezpieczono ciało 21-latka do sekcji zwłok. Jej wynik pokaże śledczym jak bezpośrednio doszło do śmierci kierowcy oraz czy przed wypadkiem nie zażywał substancji psychoaktywnych.

Przeczytaj także: Wyprzedzał na ciemnej drodze. Pieszy zginął na miejscu. Nowe ustalenia „Super Expressu”

Droga została całkowicie zablokowana

Po wypadku droga krajowa nr 60 została zamknięta w obu kierunkach. Blokada była konieczna ze względu na rozrzucone części samochodu, działania ratowników oraz oględziny prowadzone przez policję i prokuratora.

Funkcjonariusze dokumentowali położenie pojazdów, zabezpieczali ślady i wykonywali pomiary. Konieczne było również usunięcie wraków oraz oczyszczenie jezdni.

Przeczytaj także: Rozbił Volkswagena i uciekł. Potem wrócił na rowerze. Teraz świat ogląda zza krat