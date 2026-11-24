Sportsmenka odeszła 16 listopada, jednak wiadomość upubliczniono dopiero kilka dni później. Jej ojciec, Jan, poinformował w oficjalnym komunikacie, że córka „przegrała walkę”. Nie ujawnił jednak okoliczności ani przyczyny jej śmierci. Wspominał ją jako osobę pełną energii, życzliwą, spontaniczną i niezwykle zdeterminowaną w realizacji swoich zamierzeń.

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Grasmeijer pochodziła z holenderskiego Emmen. Swoją sportową pasję odkryła stosunkowo późno, bo dopiero w wieku 20 lat, podczas wakacyjnego wyjazdu do Tajlandii. Wcześniej studiowała medycynę na uniwersytecie w Maastricht.

Dwa rekordy świata i imponujące osiągnięcia

Jej przygoda z freedivingiem bardzo szybko przyniosła spektakularne rezultaty. Już w 2013 roku, przygotowując się do zawodów w greckiej Kalamacie, zanurkowała na głębokość 90 metrów, ustanawiając rekord świata. Wynik nie utrzymał się jednak długo – zaledwie sześć dni później o metr poprawiła go Rosjanka Natalia Mołczanowa.

Freediving World Mourns Death Of Jeanine Grasmeijer dlvr.​it/TWRxKx https://t.co/XMHqB4pubh— DeeperBlue.com (@deeperblue) November 24, 2026

Holenderka nie zamierzała jednak na tym poprzestać. Trzy lata później, podczas zawodów na Bonaire, osiągnęła głębokość 92 metrów. Całe zejście pod wodę zajęło jej 3 minuty i 46 sekund. Tym razem pozostawała rekordzistką przez dwa lata, zanim lepszy rezultat – 93 metry – uzyskała Włoszka Alessia Zecchini.

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Imponujące osiągnięcia Grasmeijer nie ograniczały się wyłącznie do nurkowania na głębokość. W 2013 roku pokonała pod wodą dystans 178 metrów, korzystając z monopłetwy. Mogła pochwalić się również znakomitym wynikiem w statycznym wstrzymywaniu oddechu. Jej najlepszy rezultat wynosił 6 minut i 31 sekund.

Śmierć Jeanine Iriny Grasmeijer to ogromna strata dla holenderskiego i międzynarodowego środowiska freedivingu.