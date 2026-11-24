Do wstrząsających zdarzeń doszło w miniony czwartek w powiecie leskim. Jak ustalił portal nowiny24.pl, wszystko zaczęło się od nagłego, przedwczesnego rozwiązania, które nastąpiło w prywatnym mieszkaniu. Sytuacja była krytyczna, a na ratunek ruszyły zespoły ratownictwa medycznego.

Walka o życie w szpitalu bez porodówki

Jako pierwsze do Szpitala Powiatowego w Lesku dotarło maleństwo. Jego parametry życiowe były dramatyczne – dziecko było skrajnie wyziębione i wygłodzone. Skalę zagrożenia dosadnie podsumował w rozmowie z dziennikarzami nowiny24.pl szef placówki, Mirosław Leśniewski.

Dostaliśmy umierającego noworodka

- powiedział krótko dyrektor szpitala w rozmowie z portalem nowiny24.pl.

Mimo że w leskiej lecznicy nie działa już oddział położniczy, a placówka nie posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na odbieranie porodów, załoga natychmiast rzuciła wszystkie siły do ratowania malucha. W akcję włączyli się lekarze pediatrzy, ginekolodzy oraz położne. Wspólnym wysiłkiem udało się ustabilizować funkcje życiowe pacjenta na tyle, by specjalistyczna karetka mogła przetransportować go do ośrodka w Rzeszowie. Dalsze losy oraz aktualny stan zdrowia dziecka nie są obecnie znane kierownictwu leskiego szpitala.

Matka również potrzebowała pilnej interwencji

Chwilę po pierwszym ambulansie pod leski szpital podjechała kolejna karetka, tym razem z kobietą, która urodziła dziecko w domu. Jej stan okazał się na tyle poważny, że wymagała natychmiastowego przyjęcia na oddział ginekologiczny oraz pilnego zabiegu medycznego. Następnego dnia zdecydowała się opuścić lecznicę na własne żądanie.

Jak zauważa portal nowiny24.pl, szczęśliwy finał tej dramatycznej akcji ratunkowej w dużej mierze zależał od decyzji podjętej zaledwie kilka tygodni wcześniej. 1 października bieżącego roku w Lesku udało się reaktywować oddział ginekologiczny. Dzięki temu na dyżurze znajdowali się wykwalifikowani specjaliści oraz położne mające bogate doświadczenie w pracy z noworodkami.

Finansowy kryzys i zapowiedź dymisji

Czwartkowy dramat nabiera szczególnego wymiaru w kontekście niedawnej likwidacji leskiego położnictwa, które było ostatnim tego typu oddziałem w całych Bieszczadach. Portal przypomina, że jego pracę wstrzymano 1 lipca 2025 roku, wskazując wówczas na braki kadrowe oraz przeciągające się prace remontowe.

Heroiczna postawa medyków zbiegła się w czasie z głęboką zapaścią finansową leskiego szpitala. Jak podają nowiny24.pl, dyrektor Leśniewski nie widzi już szans na wyprowadzenie placówki na prostą w obecnych realiach i zapowiada odejście ze stanowiska.

Po prostu nie daje się już opanować tej sytuacji

- wyznał szef lecznicy, cytowany przez nowiny24.pl.

Głównym powodem tej decyzji są narastające kłopoty z płynnością finansową i wypłatami dla załogi. Państwowa Inspekcja Pracy ostrzegła już dyrekcję, że kolejna wypłata zaniżonych wynagrodzeń skończy się nałożeniem kary finansowej sięgającej nawet 60 tysięcy złotych.

Nie dość, że będę pracował pół roku za darmo, to jeszcze dołożę do grzywny z własnej kieszeni

- podsumował gorzko dyrektor w rozmowie z serwisem nowiny24.pl.