W piątek trzy rosyjskie rakiety spadły w Polsce – na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak poinformował w poniedziałek 23 listopada, że wszczęte śledztwo dotyczy przestępstwa sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach poprzez eksplozję materiałów wybuchowych.

- W toku tego postępowania będą również rozpatrywane kwestie naruszenia przepisów polskiego prawa lotniczego oraz naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej wbrew przepisom – zaznaczył Kozak na konferencji prasowej w poniedziałek w Lublinie.

Dodał, że zgromadzony materiał dowodowy będzie przekazany do dalszego badania biegłym specjalistom z zakresu uzbrojenia, techniki wojskowej, lotnictwa, elektroniki oraz badań fizykochemicznych.

- Wiemy, że to jest pocisk manewrujący Ch-101, ale chcemy poznać szczegóły techniczne zarówno w zakresie napędu tego pocisku, jak i systemów nawigacyjnych, jaką głowicę bojową ze sobą niósł — dodał Kozak.

Prokuratura będzie też ustalać okoliczności, w jakich doszło do upadku pocisków — czy doszło do awarii technicznej, wyczerpania paliwa, zakłócenia systemów nawigacji, czy zadziałania systemów obrony. Sprawdzana będzie też dokładna trajektoria oraz kierunek lotu – skąd i jakim korytarzem obiekty nadleciały nad terytorium Polski. Badane będzie też, w jakich okolicznościach doszło do wystrzelenia tych pocisków i czy doszło do skierowania ich na terytorium Polski w sposób zamierzony, czy też niezamierzony.

Wcześniej prokuratura informowała, że we wszystkich trzech miejscach upadku obiektów latających w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), Rudniku (pow. niżański, woj. podkarpackie) i Mołodyczu (pow. jarosławski, woj. podkarpackie) znaleziono szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101.

W Mołodyczu trwają oględziny

Oględziny miejsca upadku rakiet w miejscowościach Nowy Lipowiec oraz Rudnik zostały zakończone i teren został „przekazany do użytkowania”, jednak w miejscowości Mołodycz oględziny jeszcze trwają.

- Pozostał jeden sektor do zbadania, dosyć rozległy i trudno dostępny, w związku z tym te czynności wydłużyły się — dodał rzecznik.

Podkreślił, że we wszystkich lokalizacjach pociski spadły na tereny niezabudowane, nie odnotowano żadnych obrażeń u ludzi ani istotnych szkód w mieniu.