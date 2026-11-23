Przypomnijmy, w piątek 20 listopada w godzinach porannych podczas kolejnej fali rosyjskich zmasowanych nalotów na Ukrainę, trzy rosyjskie pociski spadły w Polsce. Uderzyły w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), Rudniku nad Sanem (pow. niżański, woj. podkarpackie) i Mołodyczu (pow. jarosławski, woj. podkarpackie).

Na miejscu od piątku pracowali prokuratorzy wojskowi i m.in. Żandarmeria Wojskowa. W niedzielę prokuratura poinformowała, że trzy pociski to rakiety manewrujące Ch-101, wyprodukowane w ostatnich tygodniach w zakładach w Dubnej niedaleko Moskwy.

- W dwóch miejscach oględziny już się zakończyły. Dziś rano, 23.11.2026 r., śledczy wznowili pracę w Mołodyczu, gdzie teren przez całą noc pilnowały służby. Zabezpieczone fragmenty trafią teraz do biegłych - napisał w poniedziałek rano na X Żurek - Kremlowskie trolle znów będą wmawiać Polakom, że to nie rosyjskie rakiety, ale dowody ucinają te kłamstwa w zarodku - dodał.

W Polskiej przestrzeni przez 3 minuty

Początkowo resort obrony podawał, że na terenie Polski najprawdopodobniej spadły dwie rakiety manewrujące oraz dron odrzutowy. Dowódca Operacyjne gen. Ireneusz Nowak mówił w piątek, że tamtej nocy Rosjanie użyli 26 pocisków manewrujących Kalibr, 72 rakiet Ch-101 oraz a 503 dronów, z czego ponad 200 odrzutowych.

11 z tych obiektów znalazło się blisko polskiej granicy, a trzy ją przekroczyły.

Jak podał Nowak, rakiety te przemieszczały się szybko i przed upadkiem znajdowały się w polskiej przestrzeni przez ok. 3 minuty. Szwedzcy piloci myśliwców Gripen, którzy wspierali polskie F-16 w nocnej misji zabezpieczenia granicy, podjęły próbę przechwycenia pocisków, ale ze względu m.in. trudne warunki pogodowe i niemożność dokładnego zidentyfikowania intruzów nie użyły uzbrojenia.