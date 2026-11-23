Fortuna w bagażniku

Do zdarzenia doszło w czwartek, 19 listopada, na autostradzie A3 w okolicach Passau, niedaleko granicy Niemiec z Austrią. Funkcjonariusze z Inspekcji Policji Granicznej w Passau przeprowadzili kontrolę samochodu marki Renault. Podczas sprawdzania pojazdu natrafili w bagażniku na pokaźną ilość gotówki. Po przeliczeniu okazało się, że chodzi o kwotę sięgającą niemal 200 tys. euro, czyli równowartość około 850 tys. zł.

Jak podała bawarska policja, za kierownicą siedział 45-letni obywatel Rumunii. Mężczyzna nie był w stanie wiarygodnie wyjaśnić ani pochodzenia pieniędzy, ani tego, do kogo należą. Nie posiadał również żadnych dokumentów potwierdzających legalne źródło gotówki.

Podejrzenie prania pieniędzy

W związku z brakiem wyjaśnień funkcjonariusze zabezpieczyli całą kwotę. Sprawa została zakwalifikowana jako możliwe pranie pieniędzy, a dalsze czynności prowadzi specjalistyczny wydział kryminalny policji w Passau.

Choć pieniądze przepadły na potrzeby śledztwa, sam kierowca po zakończeniu policyjnych czynności został zwolniony. To jednak nie oznacza końca problemów. Śledczy nadal ustalają rzeczywiste pochodzenie gotówki i sprawdzają, czy nie pochodzi ona z działalności przestępczej.

A3 pod szczególnym nadzorem policji

Jak przypomina portal BR24, podobne znaleziska nie należą do rzadkości. Autostrada A3 jest jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych Europy. Łączy zachodnią część kontynentu, w tym Belgię i Holandię, z Europą Południowo-Wschodnią. Z tego powodu stanowi jeden z głównych korytarzy wykorzystywanych przez międzynarodowe grupy przestępcze do transportu gotówki.

Bawarscy funkcjonariusze regularnie przechwytują na tej trasie bardzo duże sumy pieniędzy. Zdarzały się już przypadki zabezpieczenia nawet kwot liczonych w milionach euro. W większości takich spraw śledczy podejrzewają pranie pieniędzy lub inne formy działalności zorganizowanych grup przestępczych.

Ile gotówki można przewozić przez granicę?

Wbrew obiegowym opiniom w Niemczech nie obowiązuje limit kwoty gotówki, jaką można przewozić przez granicę. Podróżny może mieć przy sobie nawet bardzo duże sumy pieniędzy, jednak przy wjeździe lub wyjeździe z Unii Europejskiej kwoty wynoszące 10 tys. euro lub więcej podlegają obowiązkowi zgłoszenia organom celnym. W przypadku kontroli funkcjonariusze mają jednak prawo zapytać o pochodzenie pieniędzy oraz cel ich przewozu. Jeśli właściciel nie potrafi wiarygodnie udokumentować źródła gotówki, służby mogą wszcząć postępowanie i zabezpieczyć środki, zwłaszcza gdy pojawia się podejrzenie prania pieniędzy.

Niemieckie przepisy są coraz surowsze

Niemieckie media zwracają uwagę, że od zmian w prawie wprowadzonych w 2017 roku organy ścigania mają znacznie większe możliwości przejmowania majątku o niewyjaśnionym pochodzeniu. Jeśli istnieją poważne przesłanki wskazujące na nielegalne źródło majątku, to właściciel musi wykazać przed sądem, że zdobył go legalnie. Nie zawsze konieczne jest przy tym udowodnienie konkretnego przestępstwa, z którego pochodziły pieniądze.

Śledztwo w sprawie gotówki znalezionej w aucie Rumuna nadal trwa. Na razie nie ujawniono, dokąd przewożono pieniądze ani komu mogły należeć.

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