Alarm po sygnałach z zagranicy

Do interwencji doszło po tym, jak grecka Służba Antyterrorystyczna otrzymała od zagranicznej agencji informacje o użytkowniku komunikatora Telegram, który miał grozić przeprowadzeniem masakry w szkole. Śledczy szybko ustalili, że za kontem stoi 14-letni chłopiec.

Jak podaje grecki dziennik „Kathimerini”, cytowany przez portal Greek City Times, nastolatek interesował się wcześniejszymi strzelaninami w szkołach, próbował zdobyć broń palną oraz sprzęt wojskowy, a nawet rozważał nagranie ataku i opublikowanie materiału w internecie.

„Chciałem ich ukarać”

W rozmowie z policjantami chłopak miał przyznać, że planował zemstę na grupie od 10 do 15 uczniów. Twierdził, że od dłuższego czasu był obrażany i atakowany fizycznie przez kolegów. Jego celem miało być „ukaranie” prześladowców.

Śledczy ustalili również, że nastolatek kupił nóż o długości około 35 centymetrów. Według ustaleń służb miał już podejmować konkretne przygotowania do realizacji swojego planu.

Media: mógł być szykanowany z powodu pochodzenia matki

Nowe szczegóły opisał grecki portal Prothema.gr, na który powołuje się Polskie Radio 24. Według tych informacji chłopiec miał być wyśmiewany przez rówieśników także z powodu pochodzenia swojej matki, będącej cudzoziemką.

Greckie media podają ponadto, że rodzice zostali poinformowani o aktywności syna w sieci. Według relacji cytowanych przez Prothema.gr, rodzina nie była wcześniej kojarzona z problemami wychowawczymi ani zachowaniami wskazującymi na możliwość przygotowywania tak brutalnego ataku.

Oszuści wyłudzili od niego pieniądze

Z ustaleń greckich dziennikarzy wynika także, że 14-latek próbował kupić broń przez internet. Kontaktował się z osobami, które miały mu ją sprzedać, jednak padł ofiarą oszustwa. Po przelaniu pieniędzy nie otrzymał zamówionego towaru.

Nie terroryzm, lecz zemsta

Greckie służby podkreślają, że dotychczas nie znaleziono dowodów wskazujących na motyw terrorystyczny lub radykalizację ideologiczną nastolatka. Dochodzenie prowadzone jest w kierunku przygotowywania aktu przemocy motywowanego chęcią odwetu na rówieśnikach. Śledczy określają sprawę jako „eskalację przemocy z zemsty”.

To właśnie dlatego sprawa wywołała w Grecji ogromne poruszenie. Jak zauważają lokalne media, przypadki planowania szkolnych masakr są w tym kraju wyjątkowo rzadkie, a samo śledztwo określane jest przez władze jako sytuacja bez precedensu.

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